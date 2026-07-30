16-jähriger Kärntner stirbt bei Traktorunfall in Tirol

Ein 16-jähriger Kärntner verunglückte bei einem Traktorunfall in Tirol tödlich. Der junge Mann aus Hermagor verstarb noch am Unfallort.

Der Kärntner stürzte mit dem Traktor ins Bachbett, für ihn kam jede Hilfe zu spät

Es war am Mittwoch gegen 17 Uhr, als ein 16-jähriger Kärntner einen Traktor mit zwei Anhängern in St. Johann auf der Hochkönigbundesstraße in Tirol lenkte. Aus bisher noch unbekanntem Grund kam das Gespann plötzlich über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache.

16-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor

Dabei zog sich der 16-Jährige tödliche Verletzungen zu. „Er verstarb noch am Unfallort, die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun“, erklärt Tirols Polizei-Sprecher Bernhard Gruber am Donnerstagvormittag. Bei dem Verunglückten handelte es sich um einen Mann aus Hermagor, er arbeitete in Tirol.

Der Kärntner verstarb noch am Unfallort, die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. — Bernhard Gruber , Polizei-Sprecher Tirol

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Am Traktor und den Anhängern entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam und die Polizei.