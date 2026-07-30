Rote-Grütze-Torte

1 Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Im Kühlschrank rasten lassen.

2 Für den Belag den Kirschsaft mit Zucker aufkochen. 4 EL Puddingpulver in 4 EL kaltem Wasser auflösen. Unter den Saft rühren. Zwei Minuten kochen lassen. Vom Feuer ziehen und die Beeren untermengen. Auskühlen lassen.

3 Den Teig dünn ausrollen. Zwei Drittel in eine gefettete Springform (26 cm) legen. Den restlichen Teig zu einer Rolle formen und an den Rand drücken. 20 Minuten bei 180 Grad blind backen. Dafür Backpapier auf den Teig legen und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschweren.

4 Eiklar mit einer Prise Salz und Zucker steif schlagen. Das Kokosette unter Rühren einrieseln lassen. Zwei Minuten weiter schlagen.