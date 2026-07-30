Magenta und Alpen Glasfaser treiben den Glasfaserausbau in Kärnten voran. 115 Trassenkilometer von 300 sind bereits umgesetzt. Weitere Projekte in Planung.

Seit 2023 treiben Magenta und Alpen Glasfaser den Glasfaserausbau in Kärnten voran. Begonnen wurde in Reifnitz, gefolgt von Villach und Wolfsberg. Ende 2025 gab es die Baustarts in Völkermarkt und Anfang 2026 in Spittal an der Drau. Weit fortgeschritten ist mittlerweile der Ausbau in Villach, dem derzeit größten Kärntner Projekt der beiden Unternehmen. In Summe beläuft sich das Investitionsvolumen auf 61 Millionen Euro. 300 Trassenkilometer sind geplant, von denen bereits 115 umgesetzt sind. 31.000 Kärntner Haushalte und Betriebe erhalten Zugang zum Glasfasernetz von Magenta – zusätzlich zu rund 70.000 Anschlussmöglichkeiten im Bestandsnetz.. Insgesamt sind neun Ausbauprojekte in Bau bzw. Bauvorbereitung.

Regionale Wertschöpfung

„Mit jeder neuen Kundenaktivierung wird sichtbar, wie unsere Glasfaseroffensive Schritt für Schritt in Kärnten voranschreitet. Unser Ziel ist klar: möglichst vielen Menschen und Unternehmen einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss bereitzustellen – und das rein privatwirtschaftlich finanziert. Damit schaffen wir einerseits die Grundlage für leistungsfähige digitale Anwendungen und investieren andererseits in die regionale Wertschöpfung, ohne dabei das Gemeindebudget zu belasten“, sagt Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom.

Der Glasfaserausbau wird von Alpen Glasfaser und Magenta gemeinsam mit regionalen und überregionalen Partnerunternehmen umgesetzt. Diese Zusammenarbeit ermögliche laut Unternehmen einen effizienten Ausbau und sorge gleichzeitig für regionale Wertschöpfung. „Der Ausbau modernster Glasfasernetze ist eine Investition in die Zukunft Kärntens. Leistungsfähige digitale Infrastruktur stärkt die Lebensqualität der Menschen, erhöht die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und schafft die Grundlage für die digitale Transformation der Regionen“, sagt Bernhard Deixler, CEO von Alpen Glasfaser.



