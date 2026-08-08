Sie sind seit 19 Jahren an der Spitze der Brauerei Murau. Wie hat sich das Unternehmen seither verändert? Es hat sich massiv verändert. Waren wir 2008/2009 noch zu 93 Prozent Bierproduzent, sind wir es 2025 nur noch zu 63 Prozent. Mittlerweile füllen wir ein breites Getränkesortiment ab. Aus dem eigenen Haus stammt das Murelli, mit dem wir im Limonaden-Mehrweggebinde in Österreich seit drei Jahren Marktführer sind und diese Position auch gut verteidigen. Es gelingt uns gut, unsere Fans bei der Stange zu halten.

Der Alkoholkonsum geht in allen Bereichen zurück. War man damals so weitsichtig oder fällt das in die Kategorie Zufall? Das war nicht geplant, sondern – wenn man so will – eine glückliche Vision. Wir hatten diese Limonade schon seit circa 1990 in sehr geringer Menge im Programm. 2017 wurde in Murelli investiert, seither läuft das Geschäft wie geschmiert. 2017 starteten wir bei 700.000 Liter, 2025 waren es neun Millionen Liter.

Wie entwickelt sich indes das Bier? Der Biermarkt steht enorm unter Druck. Die Produktgruppe Bier hat beim Konsumenten, insbesondere bei der Generation Z, ein großes Problem. In allen Brauereien finden massive Strukturbereinigungen statt. Vor allem in Deutschland gibt es ein großes Brauereisterben. In Österreich wollen wir das verhindern. Österreich soll als Bierland Nummer 2 beim Pro-Kopf-Verbrauch hinter Tschechien erhalten werden.

Ist bekannt, warum die Gen Z weniger Alkohol trinkt? Genau weiß man es nicht. Es ist die Generation, die von der Coronakrise am meisten betroffen war. Hinzu kommt eine gesündere Lebensweise. All das wird eine Rolle spielen. Alkohol wird nicht mehr so wahrgenommen wie früher, das ist auch bei Wein und Destillaten der Fall. Bei den bis 34-Jährigen hatten im Jahr 2015 noch 79 Prozent irgendeinen Bezug zu Bier, 2025 waren es nur noch 51 Prozent. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird es schwierig für uns. Deswegen bemühen wir uns, innovativ und kreativ zu sein.

Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. 2014 erfolgte die Umstellung auf CO₂-neutrale Bierproduktion. Der Begriff wird oft missbraucht, bei vielen Betrieben schreiben die Marketingabteilungen die Nachhaltigkeitsberichte, bei uns macht es der verantwortliche Techniker. Aber auch wenn manches nur Show ist: Wenn alle nur ein wenig beitragen, geht es in die richtige Richtung. Nachhaltigkeit ist Zukunftssicherung. Der Klimawandel lässt sich nicht leugnen.

Die Brauerei besteht seit 531 Jahren. Wie weit denken Sie als Geschäftsführer in die Zukunft? Man denkt sicher an die nächsten Generationen. Grundsätzlich soll die Brauerei auf stabilen Beinen stehen bleiben. Es sind genügend Reserven da, die wir nicht verjuxen wollen, sondern sinnvoll investieren. Es gilt, nicht jedem Trend nachzulaufen, sondern zu schauen, was passt zu unserem Haus und zu unserer Region. Wir wollen der Region treu bleiben. Vor 20 Jahren hat kein Mensch von der KI geredet. Man kann also ohnehin nicht sagen, was kommen wird. Man kann aber wachsam und aufmerksam sein, sich gut informieren und, was ebenfalls sehr wichtig ist, den Leuten zuhören.

Die Brauerei Murau ist mit ihren Produkten auch bei Großveranstaltungen vertreten, zuletzt etwa beim Donauinselfest. Macht das stolz? Ja, sehr stolz. Diese Veranstaltungen sind auch ein wichtiges Standbein für uns. Das Donauinselfest gehört zu den größten Volksfesten in Europa, also zur Champions League. Insgesamt sind an Getränken rund 2500 50-Liter-Fässer geliefert worden. Es hat alles perfekt funktioniert.

Wie sieht es eigentlich exportmäßig aus? Ich habe gerade eine Bestellung von den Bahamas erhalten. Dort gibt es eine Bar eines Grazers, wir mussten ihm zwei Kisten Weißbier schicken. Ich erwarte jetzt aber nicht das große Exportvolumen auf die Bahamas (lacht). Wir verstehen Bier als Frischeprodukt, das um den Kirchturm herum getrunken werden soll. Der Kirchturm ist ganz Österreich und die angrenzende Nachbarschaft.

Was macht für Sie die Region Murtal-Murau aus? Dank Dietrich Mateschitz wurde sie wachgeküsst und hat uns Bewohnern selbst die Augen geöffnet, wie schön es hier eigentlich ist. Ich darf in Murau dort arbeiten, wo viele andere Urlaub machen. Frische Luft, Eierschwammerlsuchen, Skifahren, Wandern, Eislaufen oder Schwimmen. All das ist wohnortnahe und zu fairen Preisen möglich. Das wird von manchen Einheimischen noch immer unterbewertet.