Kärntner Resort ist eines der beliebtesten Hotels im Alpenraum

Das Mountain Resort Feuerberg zählt zu den zehn beliebtesten Wellnesshotels im gesamten Alpenraum. Das ergab ein großes Community-Voting.

Das Mountain Resort Feuerberg räumt eine Auszeichnung nach der anderen ab

Das Mountain Resort Feuerberg hat in den vergangenen Jahren so manche Auszeichnung errungen. Erst im Juni wurde man mit dem „Wellness Aphrodite“-Award in Südtirol ausgezeichnet, dort siegte man in der Königskategorie „Gesamtkonzept“. Vor Kurzem errang man erneut eine Spitzenplatzierung: Bei den „1000 Things Community Awards“ wurde man unter die zehn beliebtesten Wellnesshotels im Alpenraum gewählt – damit setzte man sich auch gegen internationale Konkurrenz durch.

Im Rahmen des Awards konnte die „1000 Things“-Community ihre Lieblingshotels nominieren. „Auf Basis klar definierter Kategorien wurden die Top-10 aus der Nominierungsliste ausgewählt. Anschließend konnten die Leserinnen und Leser in der Votingphase täglich für ihre Favoriten abstimmen“, heißt es von „1000 Things“.

Das bekannte Resort auf der Gerlitzen wurde auch in diesem Jahr wieder groß umgebaut. Das bisher größte Erweiterungsprojekt des Feuerbergs dauerte etwa zehn Wochen, investiert wurden rund neun Millionen Euro. Neu sind ein Spa-Bereich am Almsee, noch ein Infinitypool und eine Suite.