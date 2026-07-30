Er war in Klagenfurt eine Institution: Nun schloss Fleischermeister Hans Peter Woschitz seine Augen mit 76 Jahren für immer.

Der bekannte Klagenfurter Fleischermeister Hans Peter Woschitz ist im 77. Lebensjahr unerwartet verstorben. Schon als neunjähriger Bub hat er in der Fleischerei seines Großvaters mitgeholfen. „Damals haben wir die Ware auch noch zur Kundschaft nach Hause gebracht“, erinnert er sich im Jahr 2018 im Interview mit der Kleinen Zeitung zurück. Dass er einmal in die Fußstapfen des Opas treten wird, war früh klar. Woschitz absolvierte die Fleischerlehre und machte die Meisterprüfung.

„Beim Woschitz“ holten Klagenfurter ihre Jause

Im Jahr 1990 übernahm er dann von seinem Vater die Fleischerei, die sich seit der Eröffnung im August 1912 am Standort in der Adlergasse befand. Er modernisierte das Geschäft und war für seine Wurst- und Fleischwaren weit über die Stadt hinaus bekannt. Zur Mittagszeit holten sich Beschäftigte aus den umliegenden Unternehmen „beim Woschitz“ gerne ihre Jause. Schweinsbratenbrote mit Kren, Schinkensemmeln mit Gurken, panierte Hendlteile und natürlich Leberkäsesemmeln mit und ohne Senf gingen über die Theke; serviert vom Chef mit ein paar netten Worten und einem Lächeln im Gesicht.

2018 sperrte Woschitz schließlich zu. Leicht hat er sich die Entscheidung nicht gemacht, doch die Schicksalsschläge machten sie unumgänglich: Sein Sohn Hans Jörg, der ihm nachfolgen sollte, war tödlich verunglückt, Woschitz’ Gattin, die all die Jahrzehnte über ebenfalls unermüdlich mit ihrem Mann im Geschäft gestanden war, zu diesem Zeitpunkt bereits erkrankt.

Nun ist der Fleischermeister selbst verstorben. Die Urnenbeisetzung findet am 10. August am Friedhof Annabichl statt.