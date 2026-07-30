Borschtsch aus der Ukraine
Eines der Nationalgerichte aus der Ukraine: die Rote-Bete-Suppe
Zutaten
- 2 Stk. Rote Bete
- 1 Stk. Karotte
- 2 Stk. Kartoffeln
- Lorbeer
- 1 Stk. Paprika
- 2 EL Sonnenblumenöl
- 500 g Rindfleisch
- 0,5 Kopf Weißkraut
- 100 g Speck
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 500 ml passierte Tomaten
- 2 EL Apfelessig
- 4 EL Crème fraîche
- etwas Dill
Zubereitung
- 1
Rindfleisch und Kartoffeln in 1,5 cm große Würfel schneiden.
- 2
Fleisch im Salzwasser mit einem Lorbeerblatt ca. 2 Stunden kochen.
- 3
Rote Bete, Karotten, Paprika, Weißkraut und Zwiebeln in Streifen schneiden.
- 4
Sonnenblumenöl erhitzen und darin Zwiebeln, Karotten und Paprika anbraten und in den Topf zum Fleisch geben. Rote Bete genauso in der Pfanne ca. 2 Minuten anbraten.
- 5
Mit dem Essig ablöschen. Etwas ausdämpfen lassen und danach in den Topf dazu geben.
- 6
Speck und Knoblauch klein schneiden. Weißkraut, Kartoffeln, Speck und Knoblauch in den Topf geben und weitere 30 Minuten kochen.
- 7
Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken.
- 8
Mit Crème fraîche und gehackten Kräutern servieren.
Gutes Gelingen & хороший апетит (Guten Appetit!)