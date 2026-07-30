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Borschtsch aus der Ukraine

Der Klassiker aus Osteuropa: Borschtsch
© Ivabalk auf Pixabay
Der Klassiker aus Osteuropa: Borschtsch
Gesamtzeit:3 h 10 min

Eines der Nationalgerichte aus der Ukraine: die Rote-Bete-Suppe

Zutaten

  • 2 Stk. Rote Bete
  • 1 Stk. Karotte
  • 2 Stk. Kartoffeln
  • Lorbeer
  • 1 Stk. Paprika
  • 2 EL Sonnenblumenöl
  • 500 g Rindfleisch
  • 0,5 Kopf Weißkraut
  • 100 g Speck
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • 500 ml passierte Tomaten
  • 2 EL Apfelessig
  • 4 EL Crème fraîche
  • etwas Dill

Zubereitung

  1. 1

    Rindfleisch und Kartoffeln in 1,5 cm große Würfel schneiden.

  2. 2

    Fleisch im Salzwasser mit einem Lorbeerblatt ca. 2 Stunden kochen.

  3. 3

    Rote Bete, Karotten, Paprika, Weißkraut und Zwiebeln in Streifen schneiden.

  4. 4

    Sonnenblumenöl erhitzen und darin Zwiebeln, Karotten und Paprika anbraten und in den Topf zum Fleisch geben. Rote Bete genauso in der Pfanne ca. 2 Minuten anbraten.

  5. 5

    Mit dem Essig ablöschen. Etwas ausdämpfen lassen und danach in den Topf dazu geben.

  6. 6

    Speck und Knoblauch klein schneiden. Weißkraut, Kartoffeln, Speck und Knoblauch in den Topf geben und weitere 30 Minuten kochen.

  7. 7

    Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken.

  8. 8

    Mit Crème fraîche und gehackten Kräutern servieren.

Gutes Gelingen & хороший апетит (Guten Appetit!)