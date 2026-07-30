Borschtsch aus der Ukraine

1 Rindfleisch und Kartoffeln in 1,5 cm große Würfel schneiden.

2 Fleisch im Salzwasser mit einem Lorbeerblatt ca. 2 Stunden kochen.

3 Rote Bete, Karotten, Paprika, Weißkraut und Zwiebeln in Streifen schneiden.

4 Sonnenblumenöl erhitzen und darin Zwiebeln, Karotten und Paprika anbraten und in den Topf zum Fleisch geben. Rote Bete genauso in der Pfanne ca. 2 Minuten anbraten.

5 Mit dem Essig ablöschen. Etwas ausdämpfen lassen und danach in den Topf dazu geben.

6 Speck und Knoblauch klein schneiden. Weißkraut, Kartoffeln, Speck und Knoblauch in den Topf geben und weitere 30 Minuten kochen.

7 Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken.