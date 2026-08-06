Trotz tragischer Verluste hielten Heide Pros und ihre beiden Töchter an ihrer Landwirtschaft in Gamling bei Gleisdorf fest. Heuer eröffneten sie einen Hofladen.

„Heute denke ich mir oft, wie ich das damals geschafft habe. Meine Kinder waren noch jünger, ich hatte die Tageskinder und mein Mann war ein Pflegefall“, erzählt Heide Pros, während sie einen Schluck ihrer selbstgemachten Lavendel-Kräuterlimonade nimmt. Acht Jahre sind vergangen, seit ihr Mann Wolfgang verstorben ist. „Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs“, sagt die 49-Jährige. Eine dunkle Sonnenbrille kaschiert ihre Augen, in ihrer Stimme hört man die Trauer.

Der Tod ihres Mannes war nicht der einzige Schicksalsschlag, den die zweifache Mutter und ihre Familie verkraften mussten. „2014 starb Onkel Gerald, 2016 unser Opa, 2018 unser Papa, 2020 Onkel Hansi und im vergangenen Jahr noch die Oma“, berichtet Tochter Katharina. Als ihr Vater starb, war sie 13, ihre Schwester Anna 10 Jahre alt. Das Haus war ein Rohbau, dazu kam die 1,6 Hektar große Wirtschaft mit Obst und Wald.

© Privat Die Familie Pros (Mama Heide mit Töchtern Anna und Katharina mit Freund Lukas) hat schon viele Schicksalsschläge hinter sich

Wie man das gestemmt hat? „Nur durch die Hilfe vieler Leute aus der Gemeinde“, sagt Pros. Der Zusammenhalt war riesig. Charity-Projekte wurden organisiert und Spenden gesammelt. „Wir sind mit der Krankheit von Wolfgang sehr offen umgegangen. Mir war es wichtig, dass alle Bescheid wissen und dass die Leute nach dem Tod meines Mannes nicht die Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen, nur weil sie nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen“, so Heide Pros.

Von der Idee zum eigenen Laden

Lange war nicht klar, wie es mit der kleinen Wirtschaft weitergehen soll. „Viele haben uns Frauen das nicht zugetraut, so ganz ohne Männer“, erzählt Heide. Verkaufen wollte man aber partout nicht. „Wir sind damit tief verbunden, unserem Papa war das eine Herzensangelegenheit", berichtet Katharina. Die zahlreichen Streuobstbäume am Anwesen tragen, trotz vieler Jahrzehnte (gepflanzt wurden sie bereits vom Großvater) reichlich Früchte: von A wie Apfel, über K wie Kastanie bis Z wie Zwetschke. Gerade sind die Kriecherl reif.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Im neuen Hofladen werden eigens erzeugte Produkte verkauft

„Wir haben uns gedacht, wir müssen was damit machen, es wäre schade um das ganze Obst“, erzählt Katharina. So kam die Idee eines Hofladens. Mit vereinten Kräften verwandelte sich die ehemalige Garage von Onkel Hansi in einen Laden, mit der Kirschensaison im Mai wurde eröffnet. „Wir haben alles selber gemacht. Vom Boden bis zu den Lampen“, erzählt Katharina. Mit „Wir“ meint sie auch die Familie ihres Freundes Lukas. „Bei uns sind alle Handwerker“, erzählt der 24-Jährige, der gerade eine Lehre als Konstrukteur bei der AVL absolviert.

Bestückt wird der Laden derzeit noch mit ausschließlich eigenen Produkten. Von frischen Früchten über Marmeladen und Sirupe bis zu selbstgemachten Seifen und Kräutermischungen von Mama Heide.

1 / 6 Im Hofladen finden sich auch Seifen, die Heide Pros selbst herstellt © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Ein Rückschlag und viele Ideen

Das bisherige Fazit? „Der Laden wird von den Leuten sehr gut angenommen, und wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, erzählt Katharina. Allerdings gab es auch schon einen Rückschlag. „Vor wenigen Wochen hatten wir einen Einbruch. Er hat das ganze Wechselgeld mitgenommen“, erzählt Heide. Durch die Videoüberwachung konnte ein 36-Jähriger Grazer, der bereits 24 Hofläden überfallen hatte, von der Polizei rasch als Täter ausgeforscht und festgenommen werden. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Schaden ersetzt bekommen“, berichtet Katharina.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Von A wie Apfel bis Z wie Zwetschke: Das Obstangebot der Familie Pros ist vielfältig

Für die Zukunft gibt es noch viele Ideen. „Die größte Herausforderung ist, dass keiner von uns eine Obstbau-Ausbildung hat“, erzählt die Familie. Kurse und Lehrgänge bei der Landwirtschaftskammer seien darum angedacht. Und: „Wir sind gerade dabei ein Gewerbe anzumelden, damit wir auch von anderen Produzenten was einstellen können“, so Katharina Pros. Auch neue Produktideen schweben der 21-Jährigen vor: „Gefrorene Früchte oder auch Liköre“, führt sie aus.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Aktuell sind gerade die Kriecherl reif

Allerdings: Die Wirtschaft soll ein Hobby bleiben. „Wir haben alle auch andere Berufe und sehen es als großes Hobby“, so die Betriebswirtschaft-Studentin. Ihre Schwester Anna (19) hat vor kurzem ihre Ausbildung zur Pflegefachassistenz abgeschlossen und arbeitet im Haus der Barmherzigkeit in Graz.