Die Heilige Messe wird von Dechant geleitet und musikalisch vom Kirchenchor Bad St. Leonhard gestaltet.

Am Sonntag, dem 2. August, überträgt ServusTV ab 8.55 Uhr die Heilige Messe mit Dechant Martin Edlinger aus der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor Bad St. Leonhard unter der Leitung von Barbara Koller. An der Orgel spielt Johann Spruk. Zur Aufführung gelangt die Katschtaler Pilgermesse „Der Herr, der auch dein Hirte ist“ von Christine und Alfred Peitler.

„Es ist eine besondere Freude, dass wir als Lavanttaler Pfarre viele Menschen über unsere Pfarrgemeinde hinaus via Fernsehen zum Mitfeiern einladen dürfen“, sagt Dechant Edlinger.