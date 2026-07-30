Das Testspiel zwischen dem algerischen Erstligisten MC d'Alger und Al Hilal aus Saudi-Arabien in Buch-St. Magdalena geriet am Mittwochabend außer Kontrolle. Fans der algerischen Mannschaft attackierten Zuschauer und flüchteten danach in Richtung Ungarn. Sieben Personen wurden festgenommen.

Auf der Fürstenfelder Schnellstraße S7 in Richtung Ungarn wurden sieben Personen und mutmaßliche Fans der algerischen Mannschaft von der Polizei festgenommen (Sujetbild)

Bei einem Testspiel zwischen dem algerischen Erstligisten MC d’Alger und Al Hilal aus Saudi-Arabien ist es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Stadion des SV Buch-St. Magdalena zu gewalttätigen Handlungen zwischen Fans der algerischen Mannschaft und Zuschauern gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte den Auseinandersetzungen ein Vorfall rund um das Zünden pyrotechnischer Gegenstände vorausgegangen sein. Zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden bei den Angriffen sieben ausländischer Fans unterschiedlich schwer verletzt. Die mutmaßlichen Täter, drei Algerier, drei Franzosen und ein Brite, flüchteten anschließend in einem in Frankreich zugelassenen Pkw über die A2 Südautobahn.

Von Zivilstreife verfolgt

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Ilz-FGP hielt das mit den sieben Personen besetzte Fahrzeug wenig später auf der Fürstenfelder Schnellstraße S7 in Fahrtrichtung Ungarn an. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnten die Verdächtigen festgenommen werden. Sie befinden sich derzeit im Polizeianhaltezentrum in Graz. Dort wird aktuell über eine Ausweisung verhandelt, möglicherweise wird ihnen aber auch hierzulande der Prozess gemacht.

Bei den Festgenommenen soll es sich um Anhänger des algerischen Clubs im Alter zwischen 19 und 34 Jahren handeln. Bei einem der Verdächtigen stellte die Polizei zudem Suchtmittel sicher. Außerdem wurden im Fluchtfahrzeug laut Polizeiangaben auch pyrotechnische Gegenstände gefunden. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen.