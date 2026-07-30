Marillenstrudel

1 Aus den Teigzutaten einen Strudelteig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine Stunde rasten lassen.

2 Die Marillen halbieren, entkernen und mit wenig Zitronensaft beträufeln. 100g Zucker darüberstreuen und zehn Minuten ziehen lassen.

3 50g Butter bis zum Aufschäumen erhitzen. Brösel und restlichen Zucker dazugeben. Goldgelb rösten. In eine Schüssel geben und auskühlen lassen. Mit den Marillen behutsam vermengen.

4 Etwas Butter zerlassen.

5 Den Teig zuerst ausrollen, dann über den Handrücken zu einer Größe

von etwa 70 mal 40 cm ausziehen. Auf ein bemehltes Tuch legen.

6 Die Fülle auf dem ersten Drittel verteilen. Den restlichen Teil des Teiges mit flüssiger Butter bestreichen. Den Strudel mithilfe des Tuches einrollen.

7 In eine mit Butter befettete Rein legen. Den Strudel mit flüssiger Butter bestreichen. Ins 190 Grad heiße Backrohr schieben, eine knappe halbe Stunde backen.