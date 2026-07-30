Marillenstrudel
Zutaten für den Teig
- 300 g glattes Mehl
- 3 EL Öl
- Wasser
- 1 Prise Salz
Zutaten für die Fülle
- 1,3 kg Marillen
- 501 g Zucker
- Zitronensaft
- Staubzucker
- Butter
- 100 g Semmelbrösel
Zubereitung
- 1
Aus den Teigzutaten einen Strudelteig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine Stunde rasten lassen.
- 2
Die Marillen halbieren, entkernen und mit wenig Zitronensaft beträufeln. 100g Zucker darüberstreuen und zehn Minuten ziehen lassen.
- 3
50g Butter bis zum Aufschäumen erhitzen. Brösel und restlichen Zucker dazugeben. Goldgelb rösten. In eine Schüssel geben und auskühlen lassen. Mit den Marillen behutsam vermengen.
- 4
Etwas Butter zerlassen.
- 5
Den Teig zuerst ausrollen, dann über den Handrücken zu einer Größe
von etwa 70 mal 40 cm ausziehen. Auf ein bemehltes Tuch legen.
- 6
Die Fülle auf dem ersten Drittel verteilen. Den restlichen Teil des Teiges mit flüssiger Butter bestreichen. Den Strudel mithilfe des Tuches einrollen.
- 7
In eine mit Butter befettete Rein legen. Den Strudel mit flüssiger Butter bestreichen. Ins 190 Grad heiße Backrohr schieben, eine knappe halbe Stunde backen.
- 8
Den Strudel etwas auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.