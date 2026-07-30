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Marillenstrudel

Marillenstrudel (Symbolbild)
© Lucas Holiday auf Pixabay
Marillenstrudel (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 0 min

Zutaten für den Teig

  • 300 g glattes Mehl
  • 3 EL Öl
  • Wasser
  • 1 Prise Salz

Zutaten für die Fülle

  • 1,3 kg Marillen
  • 501 g Zucker
  • Zitronensaft
  • Staubzucker
  • Butter
  • 100 g Semmelbrösel

Zubereitung

  1. 1

    Aus den Teigzutaten einen Strudelteig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine Stunde rasten lassen.

  2. 2

    Die Marillen halbieren, entkernen und mit wenig Zitronensaft beträufeln. 100g Zucker darüberstreuen und zehn Minuten ziehen lassen.

  3. 3

    50g Butter bis zum Aufschäumen erhitzen. Brösel und restlichen Zucker dazugeben. Goldgelb rösten. In eine Schüssel geben und auskühlen lassen. Mit den Marillen behutsam vermengen.

  4. 4

    Etwas Butter zerlassen.

  5. 5

    Den Teig zuerst ausrollen, dann über den Handrücken zu einer Größe
    von etwa 70 mal 40 cm ausziehen. Auf ein bemehltes Tuch legen.

  6. 6

    Die Fülle auf dem ersten Drittel verteilen. Den restlichen Teil des Teiges mit flüssiger Butter bestreichen. Den Strudel mithilfe des Tuches einrollen.

  7. 7

    In eine mit Butter befettete Rein legen. Den Strudel mit flüssiger Butter bestreichen. Ins 190 Grad heiße Backrohr schieben, eine knappe halbe Stunde backen.

  8. 8

    Den Strudel etwas auskühlen lassen. Mit Staubzucker bestreuen.