Erdbeben in Kroatien: „Wie eine Bombe und dann zitterte alles“

In Kroatien erschütterte am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 3,6 die Region um Sisak. Bewohner berichten von einem lauten Knall und starken Erschütterungen.

Kroatien wurde am Donnerstag um 6.29 Uhr von einem Erdbeben erschüttert. Laut „Euro-Mediterranean Seismological Centre“ (EMSC) lag das Epizentrum des Bebens in der Nähe von Sisak, südlich von Zagreb, und hatte eine Stärke von 3,6 nach Richter. Der Erdbebenherd lag in etwa 9 Kilometer Tiefe.

Mehr als 200 Meldungen gingen auf der Website des Erdbebendienstes ein: „Als wäre eine Bombe explodiert und dann zitterte alles“, berichtet eine Anrainerin aus Gornje Komerevo, drei Kilometer südlich des Epizentrums.

„Es hat mich aus dem Traum gerissen, ich zittere immer noch“, klagt eine Bewohnerin von Toplovac, knapp zwei Kilometer nordwestlich des Epizentrums.

Stark spürbar

Das ganze Haus habe gewackelt und Gegenstände seien aus den Regalen gestürzt, wird aus Sisak bezeugt. Sieben bis zehn Sekunden hätte es in Sisak gedauert und habe sich zunächst wie eine Explosion aus der Ferne angefühlt, gefolgt von einem Grollen und heftigen Erschütterungen.

Laut und stark sei das Erdbeben gewesen, man hörte es immer näher kommen und dann habe es richtig lange gedauert, „länger als das Letzte“, glaubt ein Anwohner aus Sisak.

Ein anderer ist gar überzeugt, dass das Beben wesentlich stärker als die angegebenen 3,6 nach Richter gewesen sein muss. Durch die relativ geringe Herdtiefe sei das Erdbeben deutlich spürbar gewesen, erklärt der Erdbebendienst.

Bisher gibt es glücklicherweise keine Meldungen über Gebäudeschäden oder Verletzte.