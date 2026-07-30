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Zander mit Mandelkruste

Zander (Symbolbild)
© LuckyLife11 auf Pixabay
Zander (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 4 Stk. Zanderfilets
  • 100 g geschälte Mandeln
  • Semmelbrösel
  • 1 Stk. Ei
  • Mehl
  • Butter
  • Salz
  • 2 Stk. Schalotten
  • 125 ml Weißwein
  • 2 Stk. Estragonzweige
  • 2 TL Estragonblätter
  • 150 ml Schlagrahm
  • Zitronensaft
  • Crème fraîche
  • Öl

Zubereitung

  1. 1

    Die Schalotten fein hacken und in 1 EL Butter anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen. Die Estragonzweige dazu legen. Einkochen lassen. Mit etwas Wasser (knapp 100 ml) aufgießen und einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.

  2. 2

    Die Mandeln mahlen.

  3. 3

    Die Fischfilets mit wenig Zitronensaft beträufeln, salzen.

  4. 4

    Mandeln mit 2 bis 3 EL Semmelbröseln auf einem flachen Teller vermengen.

  5. 5

    Das Ei mit 2 EL Schlagrahm in einer flachen Schüssel verschlagen und salzen.

  6. 6

    Die Fischfilets zuerst in Mehl wenden. Dann durch das Ei ziehen und anschließend mit Mandelbröseln panieren.

  7. 7

    Butter und Öl zu gleichen Mengen erhitzen. Die panierten Filets auf beiden Seiten goldbraun backen.

  8. 8

    Den Estragonsud mit Schlagrahm erhitzen. Etwas einkochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Zum Schluss noch die Crème fraîche unterrühren und mit dem Mixstab aufschlagen. 