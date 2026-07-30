Zander mit Mandelkruste
Zutaten
- 4 Stk. Zanderfilets
- 100 g geschälte Mandeln
- Semmelbrösel
- 1 Stk. Ei
- Mehl
- Butter
- Salz
- 2 Stk. Schalotten
- 125 ml Weißwein
- 2 Stk. Estragonzweige
- 2 TL Estragonblätter
- 150 ml Schlagrahm
- Zitronensaft
- Crème fraîche
- Öl
Zubereitung
- 1
Die Schalotten fein hacken und in 1 EL Butter anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen. Die Estragonzweige dazu legen. Einkochen lassen. Mit etwas Wasser (knapp 100 ml) aufgießen und einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.
- 2
Die Mandeln mahlen.
- 3
Die Fischfilets mit wenig Zitronensaft beträufeln, salzen.
- 4
Mandeln mit 2 bis 3 EL Semmelbröseln auf einem flachen Teller vermengen.
- 5
Das Ei mit 2 EL Schlagrahm in einer flachen Schüssel verschlagen und salzen.
- 6
Die Fischfilets zuerst in Mehl wenden. Dann durch das Ei ziehen und anschließend mit Mandelbröseln panieren.
- 7
Butter und Öl zu gleichen Mengen erhitzen. Die panierten Filets auf beiden Seiten goldbraun backen.
- 8
Den Estragonsud mit Schlagrahm erhitzen. Etwas einkochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Zum Schluss noch die Crème fraîche unterrühren und mit dem Mixstab aufschlagen.