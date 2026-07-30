Zander mit Mandelkruste

1 Die Schalotten fein hacken und in 1 EL Butter anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen. Die Estragonzweige dazu legen. Einkochen lassen. Mit etwas Wasser (knapp 100 ml) aufgießen und einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen.

2 Die Mandeln mahlen.

3 Die Fischfilets mit wenig Zitronensaft beträufeln, salzen.

4 Mandeln mit 2 bis 3 EL Semmelbröseln auf einem flachen Teller vermengen.

5 Das Ei mit 2 EL Schlagrahm in einer flachen Schüssel verschlagen und salzen.

6 Die Fischfilets zuerst in Mehl wenden. Dann durch das Ei ziehen und anschließend mit Mandelbröseln panieren.

7 Butter und Öl zu gleichen Mengen erhitzen. Die panierten Filets auf beiden Seiten goldbraun backen.