Nudeln mit Erbsen und Schinken

1 Die Frühlingszwiebeln in Scheiben schneiden. In etwas Butter andünsten. Erbsen und 2 EL Wasser dazugeben. Mit wenig Salz und Zucker würzen. Zugedeckt bissfest dünsten.

Das kann je nach Alter der Erbsen bis zu 20 Minuten dauern. Wenn in dieser Zeit die Flüssigkeit nicht verkocht ist, die letzten Minuten den Deckel vom Topf nehmen.

2 Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Abseihen. Etwas Nudelkochwasser auffangen.

3 Die Petersilie fein hacken. Den Schinken in kurze Streifen schneiden.

4 Gegen Ende der Nudel-Kochzeit in einer beschichteten Pfanne in etwas Olivenöl leicht anrösten. Die Petersilie untermengen.

5 Die Erbsen in eine gut vorgewärmte Schüssel geben. Die Bandnudeln untermengen. Damit die Nudeln nicht zusammen kleben, ein bis zwei Esslöffel Nudelkochwasser dazugeben.

6 Nun noch einige Butterflocken über die Nudeln streuen und den Schinken unter die Erbsen-Nudeln heben.