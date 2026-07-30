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Fusilli mit Brokkoli

Nudeln mit Brokkoli (Symbolbild)
© Karolina Kolodziejczak
Nudeln mit Brokkoli (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten

  • 400 g Fusilli
  • 750 g Brokkoli
  • 100 g Schinken, aufgeschnitten
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 200 ml Milch
  • 100 ml Schlagrahm
  • Parmesan
  • Butter
  • Koriander a. d. Mühle
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Anstelle von Fusilli (Spiralnudeln) können Sie auch Fleckerln oder Penne für dieses Gericht verwenden. Nicht so gut geeignet sind Spaghetti.

Zubereitung

  1. 1

    Die Brokkoliröschen vom Stiel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen. Mit Eiswasser abschrecken und beiseitelegen.

  2. 2

    Die Brokkolistiele in kleine Stücke schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Etwas Butter erhitzen und den Knoblauch darin anschwitzen.

  3. 3

    Die Brokkolistiele dazugeben. Kurz erhitzen. Dann mit Milch und Schlagrahm aufgießen. Mit Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander würzen.

  4. 4

    Kochen lassen, bis der Brokkoli weich ist. Pürieren oder durch ein Sieb passieren, nochmals aufkochen.

  5. 5

    So viel frisch geriebenen Parmesan einrühren, bis die Sauce sämig wird. Nun noch die Brokkoliröschen in die Sauce geben und kurz erhitzen.

  6. 6

    Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden und in Butter anrösten.

  7. 7

    Die Fusilli in Salzwasser bissfest kochen, dann mit der Sauce vermengen.

  8. 8

    Frisch geriebenen Parmesan und Schinkenstreifen darüber streuen.