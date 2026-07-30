Fusilli mit Brokkoli
Zutaten
- 400 g Fusilli
- 750 g Brokkoli
- 100 g Schinken, aufgeschnitten
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 200 ml Milch
- 100 ml Schlagrahm
- Parmesan
- Butter
- Koriander a. d. Mühle
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Anstelle von Fusilli (Spiralnudeln) können Sie auch Fleckerln oder Penne für dieses Gericht verwenden. Nicht so gut geeignet sind Spaghetti.
Zubereitung
- 1
Die Brokkoliröschen vom Stiel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen. Mit Eiswasser abschrecken und beiseitelegen.
- 2
Die Brokkolistiele in kleine Stücke schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Etwas Butter erhitzen und den Knoblauch darin anschwitzen.
- 3
Die Brokkolistiele dazugeben. Kurz erhitzen. Dann mit Milch und Schlagrahm aufgießen. Mit Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander würzen.
- 4
Kochen lassen, bis der Brokkoli weich ist. Pürieren oder durch ein Sieb passieren, nochmals aufkochen.
- 5
So viel frisch geriebenen Parmesan einrühren, bis die Sauce sämig wird. Nun noch die Brokkoliröschen in die Sauce geben und kurz erhitzen.
- 6
Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden und in Butter anrösten.
- 7
Die Fusilli in Salzwasser bissfest kochen, dann mit der Sauce vermengen.
- 8
Frisch geriebenen Parmesan und Schinkenstreifen darüber streuen.