Fusilli mit Brokkoli

1 Die Brokkoliröschen vom Stiel schneiden und in Salzwasser bissfest kochen. Mit Eiswasser abschrecken und beiseitelegen.

2 Die Brokkolistiele in kleine Stücke schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Etwas Butter erhitzen und den Knoblauch darin anschwitzen.

3 Die Brokkolistiele dazugeben. Kurz erhitzen. Dann mit Milch und Schlagrahm aufgießen. Mit Salz, Pfeffer und frisch gemahlenem Koriander würzen.

4 Kochen lassen, bis der Brokkoli weich ist. Pürieren oder durch ein Sieb passieren, nochmals aufkochen.

5 So viel frisch geriebenen Parmesan einrühren, bis die Sauce sämig wird. Nun noch die Brokkoliröschen in die Sauce geben und kurz erhitzen.

6 Den Schinken in kurze, schmale Streifen schneiden und in Butter anrösten.

7 Die Fusilli in Salzwasser bissfest kochen, dann mit der Sauce vermengen.