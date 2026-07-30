Melanzani-Hendl

1 Die Hendlhaxn halbieren. Salzen und pfeffern. Rosmarin und Thymian mit Küchengarn zusammenbinden. Zwiebeln in nicht zu kleine Stücke schneiden, den Knoblauch grob hacken.

2 Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Hendlstücke rundherum goldbraun braten. In einen schweren Topf geben.

3 Noch etwas Öl in die Pfanne geben. Zwiebeln und Knoblauch darin anrösten. Die klein zerteilten Paradeiser mit Saft dazugeben. Mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Das Kräutersträußchen dazulegen. Fünf Minuten kochen lassen.

4 Über die Hendlstücke gießen. Nicht ganz zugedeckt bei nicht zu viel Hitze eine halbe Stunde garen lassen. Das Kräutersträußchen entfernen.

5 Die Melanzani in Scheiben (1/2 cm) schneiden und auf Küchenpapier legen. Salzen. Nach zehn Minuten die ausgetretene Flüssigkeit abtupfen. In heißem Olivenöl goldbraun braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.