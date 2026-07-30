Kaiserschmarrn aus Österreich
Zutaten
- 4 Stk. Eier, Größe M
- 125 g Mehl
- 60 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 1 Pck. Bourbon Vanillezucker
- 300 ml Milch
- 75 ml Mineralwasser (mit Sprudel)
- 40 g Butter
- 40 g Rosinen (optional)
- 2 EL Obstsaft
- Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung
- 1
Rosinen in Orangensaft 15 min. einweichen.
- 2
Eier trennen und Eiweiß zu Schnee schlagen.
- 3
Mit dem Mixer oder der Küchenmaschine die Eigelb, Zucker und Salz sowie Vanillezucker zu einer cremigen Masse schlagen.
- 4
Nach und nach Mehl zur Eier-Zucker-Mischung geben. Danach auch Milch und Mineralwasser einrühren.
- 5
Rosinen aus dem Saft nehmen und zur Masse hinzufügen.
- 6
Eischnee vorsichtig unterheben.
- 7
Butter in einer großen Pfanne erhitzen (mittlere Stufe). Den Teig hineingeben und 5 min. goldbraun backen.
- 8
Den Kaiserschmarrn mit einem Pfannenwender vierteln, wenden und auf der anderen Seite ebenfalls goldbraun backen.
- 9
Den Kaiserschmarrn in mundgerechte Stücke zerreißen (z.B. mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern).
- 10
Mit Puderzucker bestreuen und evtl. mit Zwetschken-Röster oder Apfelmus servieren.
Gutes Gelingen & guten Appetit!