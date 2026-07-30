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Kaiserschmarrn aus Österreich

Traditions-Nachspeise aus Österreich: Kaiserschmarrn
© RitaE auf Pixabay
Traditions-Nachspeise aus Österreich: Kaiserschmarrn
Gesamtzeit:40 min

Zutaten

  • 4 Stk. Eier, Größe M
  • 125 g Mehl
  • 60 g Zucker
  • 1 Prise Salz
  • 1 Pck. Bourbon Vanillezucker
  • 300 ml Milch
  • 75 ml Mineralwasser (mit Sprudel)
  • 40 g Butter
  • 40 g Rosinen (optional)
  • 2 EL Obstsaft
  • Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

  1. 1

    Rosinen in Orangensaft 15 min. einweichen. 

  2. 2

    Eier trennen und Eiweiß zu Schnee schlagen. 

  3. 3

    Mit dem Mixer oder der Küchenmaschine die Eigelb, Zucker und Salz sowie Vanillezucker zu einer cremigen Masse schlagen.

  4. 4

    Nach und nach Mehl zur Eier-Zucker-Mischung geben. Danach auch Milch und Mineralwasser einrühren. 

  5. 5

    Rosinen aus dem Saft nehmen und zur Masse hinzufügen. 

  6. 6

    Eischnee vorsichtig unterheben.

  7. 7

    Butter in einer großen Pfanne erhitzen (mittlere Stufe). Den Teig hineingeben und 5 min. goldbraun backen. 

  8. 8

    Den Kaiserschmarrn mit einem Pfannenwender vierteln, wenden und auf der anderen Seite ebenfalls goldbraun backen. 

  9. 9

    Den Kaiserschmarrn in mundgerechte Stücke zerreißen (z.B. mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern). 

  10. 10

    Mit Puderzucker bestreuen und evtl. mit Zwetschken-Röster oder Apfelmus servieren. 

Gutes Gelingen & guten Appetit!