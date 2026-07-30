Kaiserschmarrn aus Österreich

1 Rosinen in Orangensaft 15 min. einweichen.

2 Eier trennen und Eiweiß zu Schnee schlagen.

3 Mit dem Mixer oder der Küchenmaschine die Eigelb, Zucker und Salz sowie Vanillezucker zu einer cremigen Masse schlagen.

4 Nach und nach Mehl zur Eier-Zucker-Mischung geben. Danach auch Milch und Mineralwasser einrühren.

5 Rosinen aus dem Saft nehmen und zur Masse hinzufügen.

6 Eischnee vorsichtig unterheben.

7 Butter in einer großen Pfanne erhitzen (mittlere Stufe). Den Teig hineingeben und 5 min. goldbraun backen.

8 Den Kaiserschmarrn mit einem Pfannenwender vierteln, wenden und auf der anderen Seite ebenfalls goldbraun backen.

9 Den Kaiserschmarrn in mundgerechte Stücke zerreißen (z.B. mit zwei Gabeln oder Pfannenwendern).