In einem neuen Interview spricht die Sängerin offen über den Druck der frühen Jahre, ihre wilden Zeiten und darüber, was sie heute anders machen würde.

Miley Cyrus steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht, erst als Tochter von Country-Star Billy Ray Cyrus, später als „Hannah Montana“-Darstellerin und erfolgreiche Sängerin. In einem neuen Interview mit dem „Wonderland Magazine“ zeigt sich die 33-Jährige ungewöhnlich offen und blickt auf ihre Karriere und ihre Jugend zurück.

Im Gespräch mit Schauspielerin Daryl Hannah (65) spricht Cyrus über den Druck, schon früh eine öffentliche Person gewesen zu sein. Rückblickend hätte sie „sanfter mit sich selbst“ umgehen sollen. Als junge Künstlerin habe sie oft die Erwartungen anderer übernommen und dabei ihre eigene Stimme verloren.

Keine Reue

Ihre wilden Jahre bereut die Sängerin dennoch nicht. Sie beschreibt diese Zeit als „elektrisierend“ und sagt: „Ich bin dankbar, dass ich sie erlebt habe, und ich bin dankbar, dass ich sie überstanden habe.“ Die damalige Furchtlosigkeit habe etwas Schönes gehabt, auch wenn das Leben sie später die Konsequenzen mancher Entscheidungen gelehrt habe.

Heute rät Cyrus jungen Menschen, freundlicher mit sich selbst umzugehen und den Moment zu genießen. Auch eine Rückkehr zur Schauspielerei kann sie sich vorstellen. Auf Hannahs Frage nach einem Comeback antwortete sie begeistert und schlug sogar eine gemeinsame Zusammenarbeit vor.

Neben ihrer Musik spielt auch ihr Privatleben eine wichtige Rolle. Cyrus spricht liebevoll über ihren Verlobten Maxx Morando und ihre Tiere, darunter Pferde, Hunde, Katzen und eine Schildkröte. Ihre Tiere seien für sie eine große Quelle der Freude: „Ich kümmere mich vielleicht um sie, aber sie kümmern sich genauso gut um mich.“