Rindfleisch mit Paradeisern
Zutaten
- 200 g gekochtes Rindfleisch
- 500 g Paradeiser
- 50 g luftgetrockneter Speck
- 100 g kleine Linsen
- 0,5 Bund Petersilie
- 1 Stk. kleine rote Zwiebel
- 1 Zehe/n Knoblauch
- Balsamicoessig
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Linsen einige Stunden in Wasser einweichen. In Salzwasser bissfest kochen.
Tipp: Linsen müssen nicht unbedingt eingeweicht werden. Allerdings verringert sich durch das Einweichen die Kochzeit. Natürlich können Sie auch Linsen aus der Dose verwenden.
- 2
Den Speck sehr klein würfeln und in einer beschichteten Pfanne bei Mittelhitze glasig braten. Auskühlen lassen.
- 3
Zwiebel und Knoblauch klein würfeln. Die Petersilie hacken.
- 4
Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit Linsen, Petersilie, Zwiebel- und Knoblauchwürfeln vermengen. Eine halbe Stunde ziehen lassen.
- 5
Das Fleisch in sehr dünne Scheiben schneiden – am besten mit der Schneidemaschine. Auf vier Tellern anrichten.
- 6
Die Paradeiser in dünne Spalten schneiden. Mit den Linsen auf dem Fleisch anrichten. Den Speck über die Linsen streuen. Geröstetes Schwarzbrot dazu servieren.