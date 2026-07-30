Rindfleisch mit Paradeisern

1 Die Linsen einige Stunden in Wasser einweichen. In Salzwasser bissfest kochen.

Tipp: Linsen müssen nicht unbedingt eingeweicht werden. Allerdings verringert sich durch das Einweichen die Kochzeit. Natürlich können Sie auch Linsen aus der Dose verwenden.

2 Den Speck sehr klein würfeln und in einer beschichteten Pfanne bei Mittelhitze glasig braten. Auskühlen lassen.

3 Zwiebel und Knoblauch klein würfeln. Die Petersilie hacken.

4 Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit Linsen, Petersilie, Zwiebel- und Knoblauchwürfeln vermengen. Eine halbe Stunde ziehen lassen.

5 Das Fleisch in sehr dünne Scheiben schneiden – am besten mit der Schneidemaschine. Auf vier Tellern anrichten.