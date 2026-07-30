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Rindfleisch mit Paradeisern

Rindfleisch mit Paradeisern (Symbolbild)
© Unsplash
Rindfleisch mit Paradeisern (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 200 g gekochtes Rindfleisch
  • 500 g Paradeiser
  • 50 g luftgetrockneter Speck
  • 100 g kleine Linsen
  • 0,5 Bund Petersilie
  • 1 Stk. kleine rote Zwiebel
  • 1 Zehe/n Knoblauch
  • Balsamicoessig
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Linsen einige Stunden in Wasser einweichen. In Salzwasser bissfest kochen.
    Tipp: Linsen müssen nicht unbedingt eingeweicht werden. Allerdings verringert sich durch das Einweichen die Kochzeit. Natürlich können Sie auch Linsen aus der Dose verwenden.

  2. 2

    Den Speck sehr klein würfeln und in einer beschichteten Pfanne bei Mittelhitze glasig braten. Auskühlen lassen.

  3. 3

    Zwiebel und Knoblauch klein würfeln. Die Petersilie hacken.

  4. 4

    Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit Linsen, Petersilie, Zwiebel- und Knoblauchwürfeln vermengen. Eine halbe Stunde ziehen lassen.

  5. 5

    Das Fleisch in sehr dünne Scheiben schneiden – am besten mit der Schneidemaschine. Auf vier Tellern anrichten.

  6. 6

    Die Paradeiser in dünne Spalten schneiden. Mit den Linsen auf dem Fleisch anrichten. Den Speck über die Linsen streuen. Geröstetes Schwarzbrot dazu servieren.