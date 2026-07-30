Riesige Keramikfabrik der Römer im Burgenland entdeckt

Archäologen der Universität Wien haben eine riesige Keramik-Produktionsstätte aus der Römerzeit im Burgenland entdeckt. Bei einer derzeit laufenden Lehrgrabung wurden bereits zwei Brennöfen sowie Lehm- und Abfallgruben freigelegt. Geomagnetischen Untersuchungen zufolge dürften auf dem Feld in der Gemeinde Hannersdorf noch 100 weitere Töpferöfen unter der Erde liegen. Die Funde stammen aus Mitte des 1. bis Mitte des 2. Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung (n.u.Z.).

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