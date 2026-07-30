Chopin-Festival lockt mit Neo-Spitze an den Fuß des Ötschers

Ab dem 13. August lädt das Chopin Festival nun bereits zum 42. Mal in die Kartause Gaming, nach Scheibbs und Lunz am See. Klassikfans haben dabei wieder die Gelegenheit, Stars der Zunft teils bei freiem Eintritt zu erleben. So sind drei Gratiskonzerte beim kulturellen Hotspot des Mostviertels angesetzt. Neu ist allerdings die Festivalspitze, wurde diese doch mittlerweile von Donka Angatscheva als neue Präsidentin der Internationalen Chopin-Gesellschaft Wien übernommen.

Die 47-jährige Pianistin folgt damit auf den jüngst 100 Jahre alt gewordenen Theodor Kanitzer, der das Festival vor gut 40 Jahren begründete. "Das Feuer wird weiter brennen", hatte Angatscheva jüngst den Chopin-Fans bei einer Würdigung im Wiener Rathaus versprochen.

Als erster Funke lädt Ildikó Raimondi zum Festivalauftakt unter dem Titel "Präludium im Dom des Erlauftals" in die Pfarrkirche Scheibbs, wobei die Kammersängerin mit der Organistin Zuzanna Mika und dem Chor "Resonans con tutti" Orgelwerke verschiedener Komponisten interpretiert. Tags darauf folgt das Mittagskonzert "Junge Meisterpianist:innen spielen Chopin", und auch die offizielle Festivaleröffnung in der Kartause Gaming ist kostenlos zu erleben. Dieser voran geht ein traditioneller Festzug, bevor in der Kartausenkirche das große Eröffnungskonzert folgt.

Bis zum 16. August finden sich dann zahlreiche Stars am Fuße des Ötschers ein. Ein Dinnerkonzert etwa lädt zum kulinarisch-musikalischen Ausflug von Bartók bis Piazzolla, während Julia Stemberger gemeinsam mit Pianisten zu einem "Nocturno" bei Kerzenlicht in die Barockbibliothek der Kartause Gaming lädt. Am Abschlusstag ist Starbass Günther Groissböck bei einer Festmatinee in der Kartausenkirche zu erleben, bevor am Abend Sandra Pires und Ferry Janoska auf der Seebühne Lunz am See eine Reise zwischen Portugal und Polen antreten.

(S E R V I C E - www.chopin.at )