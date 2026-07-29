Weitere Waldbrände in Spanien und Frankreich ausgebrochen

In bereits von Bränden heimgesuchten Spanien und Frankreich sind neue Brände ausgebrochen. In Spanien brennt es in einem Nationalpark an der Grenze zu Portugal. Wegen erheblichen Risiken für die Anrainer seien zwölf Ortschaften rund um die Gemeinde Fermoselle innerhalb des Parque Nacional Arribes del Duero evakuiert worden, teilte die Regionalregierung der Gemeinschaft Kastilien und León mit. Für zwei weitere Ortschaften wurden Ausgangsbeschränkungen angeordnet.

© APA/AFP Waldbrände setzten Spanien bereits stark zu