Sieben Tote bei Hubschrauberabsturz in Argentinien

Beim Absturz eines für die Bekämpfung von Waldbränden genutzten Hubschraubers in Argentinien sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber stürzte am Mittwoch in der westargentinischen Provinz San Juan ab, wie Gouverneur Marcelo Orrego mitteilte. Unter den Opfern befanden sich demnach Angehörige von Zivilschutz, Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde AFE stürzte der Helikopter vom Typ Bell 412 im Naturpark Ischigualasto ab. Der Kontakt zu dem Hubschrauber war demnach am Vormittag abgebrochen.

Der Hubschrauber war für eine Weiterbildung in San Juan eingesetzt worden und sollte in die Nachbarprovinz La Rioja fliegen, um dort bei der Überwachung eines Waldbrandes zu helfen. Die Absturzursache war zunächst unklar.