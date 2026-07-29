Wirkstoff reduziert Antikörper gegen Spendernieren

ILLUSTRATION - Ein Styropor-Behälter zum Transport von zur Transplantation vorgesehenen Organen steht am 27.09.2012 in Berlin im Operationssaal eines Krankenhauses auf einem Tisch. In derartigen keimfreien Behältern wird das zuvor mit einer speziellen Flüssigkeit gespülte und gekühlte Spenderorgan schnellstmöglichst in ein Transplantationszentrum zum Patienten transportiert. Vom 1. November an werden Krankenkassen Info-Briefe über Organspende verschicken - weil es viel zu wenige Spender gibt. Foto: Soeren Stache/dpa (Zu dpa-Korr.: «Organspende ja oder nein - Entscheidungen nach dem großen Skandal» vom 16.10.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++