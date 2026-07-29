Wirkstoff reduziert Antikörper gegen Spendernieren
Ein neuer Wirkstoff aus der Krebstherapie könnte auch bei Transplantationen gute Dienste leisten. Bei einem Patienten ohne realistische Chance auf eine geeignete Niere wurde eine nachhaltige Reduktion von Antikörpern gegen potenzielle Spenderorgane erzielt, wodurch eine Transplantation ermöglicht wurde, zeigt ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Medizinischen Universität (MedUni) Wien in einer im "New England Journal of Medicine" publizierten Fallstudie.