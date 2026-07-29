Selenskyj befürchtet "massiven" Luftangriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem drohenden "massiven" russischen Luftangriff in der Nacht auf Donnerstag gewarnt. "Die Russen haben vor einigen Tagen einen massiven Angriff vorbereitet, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff heute Nacht ausgeführt wird", schrieb Selenskyj am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst X. Er rief die Bevölkerung im ganzen Land auf, auf einen möglichen Luftalarm zu achten.

© APA/dpa Selenskyj drängt auf Unterstützung bei Luftraumverteidigung