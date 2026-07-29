Rapid nach 6:2 gegen Santa Coloma in 3. CoL-Quali-Runde

Rapid ist ohne Probleme in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League eingezogen. Die Hütteldorfer feierten am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel gegen den FC Santa Coloma aus Andorra einen 6:2-Heimsieg und stiegen mit dem Gesamtscore von 9:3 auf. Ercan Kara (9., 33., 63.), Petter Nosa Dahl (24.), Nenad Cvetkovic (58.) und Nikolaus Wurmbrand (82.) erzielten die Tore der Rapidler, die nun auf Paide Linnameeskond (EST) oder PFC Zira (AZB) treffen.

© APA/GEORG HOCHMUTH Kara glänzte für Rapid gegen Santa Coloma