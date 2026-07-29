64-Jähriger aus Graz-Umgebung spürte plötzlich Schmerzen in der Brust und verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. Erst Baum stoppte Fahrt.

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw gerade auf einer Gemeindestraße zwischen St. Pankrazen und Plesch unterwegs, als er laut Polizei plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich verspürte. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses kam von der Straße ab.

Dann rollte das Auto unkontrolliert rund 200 Meter über eine steil abfallende Wiese, bevor es gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Der Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von den Kräften der Feuerwehren St. Pankrazen, Stiwoll und Geisthal aus dem beschädigten Fahrzeug befreit. Der Rettungshubschrauber C17 setzte direkt neben der Unfallstelle auf und flog den Patienten ins LKH-Uniklinikum Graz.