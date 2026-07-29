UNO-Sicherheitsrat: Erste Abstimmung über Guterres-Nachfolge

Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beginnt am Donnerstag der mehrstufige Auswahlprozess für den Posten des UNO-Generalsekretärs. Vier Frauen und drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des Portugiesen António Guterres, der den Spitzenposten nach zehn Jahren abgibt. Die Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat erfolgen geheim und traditionell in mehreren Runden. Vetomächte wie die USA, China und Russland können Bewerber blockieren.

© APA/AFP Nachfolge von UNO-Generalsekretär Guterres gesucht

vor 25 Minuten 29. Juli 2026 um 19:34 New York Außenpolitik