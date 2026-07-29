Schwerer Unfall auf der B 96 im Bezirk Murau am Mittwoch. Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen ein mit zwei Frauen besetztes Auto.

Auf der B 96 (Murtal Straße) im Bereich Frojach kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Autolenker lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Der Mann aus dem Bezirk Murau war laut Polizei kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Scheifling unterwegs, als er im Bereich Frojach aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 61-Jährigen aus dem Bezirk Murau. Im Fahrzeug befand sich noch eine 90-jährige Beifahrerin. Beide Frauen dürften bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen erlitten haben, sie wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Lenker wurde von Feuerwehrkräften befreit

Der 63-Jährige jedoch wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten (im Einsatz standen 20 Kräfte der Wehren Katsch und Niederwölz) befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Steirer vom Rettungshubschrauber C14 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Zur Feststellung einer möglichen Alkoholisierung des 63-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme an, bei der 61-Jährigen verlief der Test negativ. Die B 96 war im Bereich der Unfallstelle noch bis kurz vor 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.