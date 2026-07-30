Annika Kärsten-Hoenig macht kein Geheimnis daraus: Mit ihrer Teilnahme an der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ will sie vor allem die Familienkasse aufbessern. Nach den schweren Krankheitsjahren ihres Ehemanns Heinz Hoenig seien die finanziellen Reserven aufgebraucht.

Die Teilnahme an der Sat.1-Reality-Show „Villa der Versuchung“ ist aus Sicht von Annika Kärsten-Hoenig eine gute Gelegenheit, die leere Familienkasse aufzufüllen. „Trotz der wunderbaren Spenden und der finanziellen Unterstützung von Freunden und Fans von Heinz waren unsere Reserven total aufgebraucht“, sagte die 41 Jahre alte Ehefrau von Filmstar Heinz Hoenig (74) der Zeitschrift „Bunte“.

„Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten, da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung hatte.“ Sie wolle ganz ehrlich sein: „Natürlich geht es ums Geldverdienen“, sagte Kärsten-Hoenig. „Deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen.“ Ihr Ehemann, der selbst schon Kandidat im RTL-Dschungelcamp war, habe gesagt: „Anni, fahr los, das ist deine Chance!“

„Villa der Versuchung“ mit Elvers und Legat

Das Ehepaar hat harte Zeiten hinter sich: Vor zwei Jahren war der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig sehr ernst, er lag zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung waren Spenden gesammelt worden. Vor ungefähr einem Jahr hatte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar hat zwei gemeinsame kleine Kinder.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er-Jahren (“Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“).

Annika Kärsten-Hoenig ist den Angaben zufolge ab dem 3. August bei Sat.1 und auf Joyn in der „Villa der Versuchung“ zu sehen. Verona Pooth führt als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung, dabei sind Schauspielerin Jenny Elvers, Ex-Fußballer Thorsten Legat und Reality-Star Tatjana Gsell.