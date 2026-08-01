Nach dem Abschied von Jürgen Heil steht kein Spieler der Hartberger Aufstiegsmannschaft im Kader des TSV. Auf der Suche nach dem neuen Leithammel gibt es mehrere Kandidaten.

Als „Erfolgsgeschichte des TSV“ bezeichnete Hartberg-Trainer Markus Schopp den Teamgeist der Hartberger Kabine. Es ist dieses spezielle Gefühl aus den Zeiten der Regionalliga und 2. Liga, das in der Oststeiermark nie abhanden kam. Eine Einheit, eine Familie, eine im wahrsten Sinne des Wortes Mannschaft wollen die Oststeirer sein. Mit diesem Spirit machten die Hartberger in den vergangenen Saisonen schon so manchen Nachteil wett, angefangen von Infrastruktur über geringere finanzielle Mittel bis hin zum Ausbleiben von echten Starspielern.

Getragen wurde dieser Teamgeist zuletzt noch von Kapitän Jürgen Heil, dem letzten Mann der glorreichen Aufstiegsmannschaft aus dem Jahr 2018. Mit seinem Abschied in Richtung Graz kommt es am Samstag im Spiel gegen Salzburg somit zu einem Novum: Zum ersten Mal steht kein Akteur der in der Oststeiermark legendären Elf im Saison-Kader, die in der Spielzeit 2017/18 völlig überraschend den Aufstieg in die höchste Spielklasse fixierte. Waren es bei der Bundesliga-Premiere am 28. Juli 2018 gegen Sturm logischerweise gleich mehrere Akteure, drückte in den Folgejahren immer ein Spieler der Aufstiegstruppe dem Hartberger Spiel und auch Teamgeist seinen Stempel auf. Angefangen von Kapitän Siegfried Rasswalder über Tormann Rene Swete bis hin zu Stürmer Dario Tadic und Urgestein Thomas Rotter. Am Ende blieb nur noch Heil übrig, der im Sommer aber den nächsten Schritt wagte.

Wilfinger will mehr Verantwortung übernehmen

Und deshalb sind die Oststeirer auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern, um die Erfolgsgeschichte mit neuen Autoren weiterzuschreiben. Ein Name, der einem dabei sofort in den Sinn kommt, ist Tobias Kainz. Der Steirer ist zwar seit der Premierensaison mit dabei, kam aber erst nach dem Aufstieg nach Hartberg. „Aber ich habe natürlich die Jungs von damals hautnah erlebt. Typen wie ein Siegi Rasswalder oder Rene Swete haben diesen Geist in die Kabine gebracht, und der Heili (Anm. Jürgen Heil) und ich haben versucht, das weiterzuführen.“ Nun muss er ohne seinen guten Freund auskommen, was an der Herangehensweise aber nichts ändert. „Wir haben dieses Gefühl bei uns etabliert, jeder, egal ob frisch dabei oder schon länger bei uns, fühlt sich einfach wohl.“ Dabei hätten in der Vorsaison auch einige Teamkollegen geholfen, die schnell in größere Rollen beim TSV geschlüpft sind. „Da gibt es schon Jungs, die mir helfen, wie ein Paul Komposch, der den Verein schon gut kennt, ein Lukas Spendlhofer oder eben auch ein Fabian Wilfinger.“

Letzterer ist wohl wie kein Zweiter so prädestiniert für die Rolle des blau-weißen Leithammels. Seit 2008 ist der 22-Jährige im Verein, wuchs wenige Kilometer vom Stadion entfernt in Schildbach auf. Die Hartberg-DNA trägt er also mit sich. In den vergangenen Spielzeiten entwickelte sich Wilfinger vom vielversprechenden Talent zum absoluten Führungsspieler – und das mit gerade einmal 22 Jahren. „Ich habe schon im Vorjahr gemerkt, dass ich von den älteren Spielern immer mehr einbezogen wurde und habe es mir heuer klar zum Ziel gesetzt, mehr Verantwortung zu übernehmen“, erklärt der Defensivmann. „Dieser spezielle Spirit ist auch mit dem Abgang von Jürgen Heil nicht verloren gegangen. Die Kabine ist schon richtig gut zusammengewachsen. Jeder weiß, worum es in Hartberg geht.“

Ein Sieg gegen Salzburg zum Auftakt würde logischerweise nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine helfen. Nach dem Heil-Abgang ist man in der Oststeiermark auf der Suche nach einem neuen Party-Beauftragen. Wer dafür in Frage kommt? „Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt“, lacht Kainz. „Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich Siege feiern, dann wird sich diese Frage von alleine lösen. Es gibt sicher ein paar geeignete Kandidaten.“