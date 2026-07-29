Paragleiter in Kärnten aus 40 Metern abgestürzt und schwer verletzt

Ein Paragleiter stürzte auf der Emberger Alm aus 40 Metern ab und wurde schwer verletzt. Die Bergrettung und der Notarzt waren im Einsatz.

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr startete ein 63 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger mit seinem Paragleitschirm vom Startplatz auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg.

Etwa nach 25 Minuten geriet er in 2.100 Metern Seehöhe in einen Windschatten, und der Gleitschirm klappte beidseitig ein. Der Pilot stürzte aus etwa 40 Metern Höhe in teils unwegsames Gelände und wurde dabei schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber ARA 3 wurde der 63-Jährige ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz stand auch die Bergrettung Oberes Drautal mit drei Personen.