Die Euro-Banknoten bekommen ein neues Design. Die Bevölkerung soll nun zwischen Maria Callas und Bienenfressern, zwischen Leonardo da Vinci und einem Weißstorch wählen.

Die International Bank Society kürt seit einiger Zeit die Banknote des Jahres: Dabei werden freilich nicht nur ästhetische Kriterien herangezogen, auch die Funktionalität (wie die Sicherheit) wird bewertet. Natürlich finden auch gesellschaftspolitische Überlegungen Eingang in die Entscheidung der Jury: 2018 wurde etwa der 10-Dollar-Schein Kanadas mit der Bürgerrechtlerin Viola Desmond ausgezeichnet. Eher die Ausnahme, sonst fanden sich unter den Ausgezeichneten eher Banknoten, mit denen exotische Länder die Schönheiten ihrer Natur würdigten. Aktueller Preisträger: Der 200-Gulden-Schein von Curaçao mit Seepferdchen.

Banknoten sind Visitenkarten, die Auswahl der Motive erzählt viel über die Länder selbst, weil die Länder auf den Noten von sich selbst erzählen wollen. Während europäische Nationen meist Kulturelles in den Vordergrund stellen und bedeutende Persönlichkeiten oder Errungenschaften des Fortschritts würdigen, herrschen in Übersee Naturmotive und Volkskulturelles vor.

In Österreich schauten stets herausragende Künstler, Forscherinnen und Techniker von den Schillingnoten herunter. Aber es geht auch ohne Personen: In Norwegen würdigt man die Geschichte der Seefahrt und Russlands Rubelscheine zieren nationale Denkmäler. Der Euro hingegen, der ist als transnationales Zahlungsmittel ein Sonderfall. Der Wiener Designer Robert Kalina, damals Banknotendesigner der Oesterreichischen Nationalbank, hat 1996 den Siegerentwurf geliefert. Mit symbolträchtigen Brücken, Portalen und Fenstern. Um niemanden zu bevorzugen, sind die Entwürfe zwar an europäische Baustile angelehnt, aber der Fantasie Kalinas entsprungen. Ein Schachzug, mit dem man das Gemeinsame europäischer Kultur und Geschichte würdigen und erst gar keine Eifersüchteleien aufkommen lassen wollte.

Ein Blick über den Teich zur weltweit bedeutendsten Währung zeigt, dass sich in den USA Kultur, Tradition und Geschichte vor allem über Politik definieren: Man sieht männliche Politiker vom ersten Präsidenten George Washington (ein Dollar) bis zum Gründervater Benjamin Franklin (100 Dollar). Und diese weißen Männer sind alt: Der letzte der Porträtierten starb vor 141 Jahren: Ulysses S. Grant.

Wie in den USA ist auch in China auf den Yuan-Scheinen ein Politiker abgebildet. Wirklich nur einer: Mao Zedong. In Großbritannien muss sich Elizabeth II. seit kurzem mit Charles III. die Ehre teilen. Falls man in England noch Pfund zu Gesicht bekommt: Das Bargeld ist aus dem Alltag verschwunden, sogar die Straßenmusiker sind mit Kartenlesegeräten ausgestattet. Auch in Nordeuropa lebt man vornehmlich bargeldlos. Im technikaffinen Schweden wurde nun zwar ein neues Gesetz erlassen, das Lebensmittelgeschäfte und Apotheken verpflichtet, wieder Bargeld anzunehmen, aber für ein Comeback von Astrid Lindgren, Greta Garbo, Birgit Nilsson und Ingmar Bergman wird das nicht sorgen. Deren (auffallend schöne) Porträts zieren die Kronen-Scheine.

Das Papiergeld ist am Rückzug, wobei „Papier“ falsch ist: Sterile Plastikmischungen haben das taktil viel angenehmere Papiergeld längst abgelöst, nicht nur das britische Pfund fühlt sich extrem künstlich an. Das Bezahlen mit Karte oder Telefon hat das Geld quasi weiter aufgelöst und es in etwas Virtuelles verwandelt. Geld ist ohnehin nur bis zu einem gewissen Grad real, ein reines Zeichen. Oder wie es ein Wirtschaftswissenschaftler einst formulierte: „Die Macht, die das Geld verkörpert, entspringt nicht den natürlichen Merkmalen des Goldes und des Silbers. Die Macht resultiert daraus, dass das Geld abstrakte, anerkannte gesellschaftliche Arbeit verkörpert und in der Funktion als allgemeines Äquivalent gesellschaftliche Verhältnisse vermittelt.“ Karl Marx hat die Funktion des Geldes als Instrument der reibungslosen Zirkulation von Waren und Dienstleistungen beschrieben, das darüber hinaus auch gesellschaftlichen Wert bemisst. In Konkurrenz zu Dingen wie Moral oder Kultur.

Doch all das geht auch zusammen. Dass Kultur und Kapital immer wieder Allianzen eingehen, um sich gegenseitig zu erhöhen, ist bekannt. Geldscheine vereinen schlüssig ökonomisches und symbolisch-kulturelles Kapital. Vor allem im alten Europa mit seiner überbordenden Kulturgeschichte ist die Motivwahl naheliegend, Robert Kalina sagte der „FAZ“ vor einigen Monaten, dass er Vogel-Motive als ungeeignet erachte.

Dabei stellt die Europäische Zentralbank nun paritätisch jeweils fünf Entwürfe zur Auswahl. Fünf mit Vögeln: Mauerläufer, Eisvogel, Bienenfresser, Weißstorch, Säbelschnäbler und Basstölpel sollen dabei die Naturräume von der Quelle bis zum Meer abbilden. Und fünf Entwürfe mit Persönlichkeiten von übernationaler Bedeutung: die griechische Sängerin Maria Callas, der deutsch-österreichische Komponist Ludwig van Beethoven, der italienische Maler Leonardo da Vinci, der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes, die polnisch-französische Physikerin Marie Curie sowie die böhmisch-österreichische Aktivistin Bertha von Suttner. Für letztere wäre es in Österreich ein Comeback: Sie war von 1970 bis 1985 auf dem 1000-Schilling-Schein zu sehen. Und sie ist moralisch wohl tadellos. Was unbedingt notwendig ist. Denn die Diskussionen fangen schon an: War Maria Callas nicht homophob? Das könnte noch heiter werden.