Schöne Nachrichten für Andreas Schicker abseits des Fußballplatzes: Der ehemalige Geschäftsführer des SK Sturm Graz und heutige Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Die freudige Nachricht, dass die Familie Schicker Zuwachs bekommen hat, hat die TSG Hoffenheim am Mittwoch über ihre sozialen Kanäle veröffentlicht. Gemeinsam mit seiner Frau Melanie durfte der 40-Jährige die Geburt des zweiten Kindes feiern. Zahlreiche Glückwünsche von Wegbegleitern, Freunden und Fußballkollegen ließen nicht lange auf sich warten.

Während Schicker sich nach der Geburt von Sohn Matteo über sein zweites Kind freut, treibt der gebürtige Brucker derzeit auch die Kaderplanung bei der TSG Hoffenheim voran. Für den deutschen Bundesligisten, der von Ex-Sturm-Trainer Christian Ilzer betreut wird, startet am 22. August die neue Saison mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Alexander Prass und Co. sind bei Erzgebirge Aue gefordert.