Split beschließt nächtliches Alkoholverbot in Sommersaison

Stadtrat in Split beschloss am Mittwoch ein nächtliches Alkoholverbot in der Sommersaison, das den Verkauf zwischen 21 und 6 Uhr einschränkt.

Der Stadtrat von Split hat am Mittwoch mit großer Mehrheit eine Verordnung beschlossen, die den nächtlichen Verkauf alkoholischer Getränke im gesamten Stadtgebiet während der Touristensaison einschränkt. Demzufolge wird vom 1. Juni bis zum 15. September der Verkauf alkoholischer Getränke zwischen 21 Uhr und 6 Uhr früh verboten sein.

Die Beschränkung betrifft Geschäfte, Supermärkte, Kioske, Tankstellen, Märkte, Verkaufsstände, Automaten und jegliche Art von Verkaufsstellen für Alkohol, unabhängig davon, ob dies deren Haupt- oder Nebengeschäft ist. Die Verordnung werde die Öffnungszeiten von Geschäften nicht einschränken, sondern lediglich den Verkauf alkoholischer Getränke zwischen 21 und 6 Uhr früh untersagen.

Gastronomie ausgenommen

Das Verbot gilt jedoch nicht für Cafés, Restaurants, Nachtclubs und andere Gastronomiebetriebe, was bei einigen Stadträten der Opposition am Mittwoch auf heftige Kritik gestoßen sein soll, berichtet Dalmacija Danas. Die Stadt nannte als Begründung für das nächtliche Alkoholverbot häufige Störungen der öffentlichen Ordnung, Lärmbelästigung, unangemessenes Verhalten, Verschmutzung öffentlicher Bereiche sowie die zusätzliche Belastung der Einsatzorganisationen und Krankenhäuser in den Sommermonaten.

Strafen bis zu fast 40.000 Euro

Die Umsetzung der Verordnung wird von der staatlichen Aufsichtsbehörde überwacht. Verstöße werden gemäß dem Handelsgesetzbuch und mit Geldstrafen zwischen 5.000 und 39.810 Euro geahndet. Der Schutz des Diokletianpalastes, des historischen Stadtkerns und der umliegenden Straßen wurde besonders hervorgehoben, hier werde man besonders scharf kontrollieren.