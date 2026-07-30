Die internationale Duftmarke aus Spanien hat ihr österreichweit erstes Geschäft im Grazer Einkaufszentrum Citypark aufgesperrt. Das Shopping Nord hat ein neues Angebot für Kinder.

Hochwertige Parfums, ganz nach den eigenen Bedürfnissen: Bei der spanischen Duftmarke Equivalenza können sich Kundinnen und Kunden nämlich die gewünschte Flaschengröße aussuchen, und die Flacons sind im Sinne der Nachhaltigkeit sogar wiederbefüllbar.

„Mit Equivalenza begrüßen wir eine spannende internationale Marke im Citypark“, sagt Citypark-Centermanager Richard Oswald. Ganz besonders freut er sich auch darüber, dass es sich um eine Premiere handelt: Es ist der erste österreichische Store, den die Spanier im Grazer Einkaufszentrum eröffnet haben. Zu finden ist der Shop im Erdgeschoß, gleich bei H&M. Zur Eröffnung am Mittwoch gab es Rabatte und Begrüßungsgeschenke für die ersten 100 Kundinnen und Kunden.

Seit 1. Juli gibt es eine weitere Neuerung im Citypark: Die Änderungsschneiderei Mohsen bietet professionelle Textiländerungen und Reparaturen.

Neues Kinderangebot im Shopping Nord

Das Einkaufszentrum Shopping Nord hat indes sein familien- und kinderfreundliches Angebot erweitert: Mit „InKids“ eröffnete im Bürogebäude „Black Box“ im westlichen Bereich des Standortes eine neue Location für Kindergeburtstage, Familienfeiern und professionelle Kinderanimation. Gemeinsam mit „Inkids“ erwartet Kinder jeden zweiten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr dazu ein kostenloses Mitmachprogramm mit Bastelaktionen, kreativen Workshops und saisonalen Themen.

„Mit InKids gewinnen wir einen starken Partner, der unser familienfreundliches Konzept ideal ergänzt. Gemeinsam schaffen wir noch mehr Erlebnisse für Kinder und Familien und bieten unseren Besucherinnen und Besuchern einen echten Mehrwert über das Einkaufen hinaus“, freut sich Centerleiterin Heike Heinisser.