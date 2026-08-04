Ein Deutscher zog der Liebe wegen nach Kärnten. Auf einen medizinischen Notfall folgten finanzielle Probleme. Nun droht ihm die Ausweisung.

„Es ist ein Härtefall, aber ich sehe leider wenig Chancen“, erklärt Gerald Prein, Leiter des Referats für Sozialrecht bei der Arbeiterkammer (AK) Kärnten. Er spricht von Markus (Name von der Redaktion geändert), einem deutschen Staatsbürger, dem die Ausweisung droht und der sich an die AK gewandt hat. Markus erlitt auf dem Weg von seinem damaligen Zuhause an der Ostsee zu seiner nunmehrigen Partnerin in Kärnten einen Herzinfarkt – nun kann er sich notwendige Medikamente und weitere Untersuchungen kaum noch leisten.

Versicherungsverlust durch Umzug

Markus lernte Angelika (Name geändert) – eine österreichische Staatsbürgerin – im Internet kennen. Als er für das erste persönliche Treffen Ende Mai den weiten Weg bis nach Kärnten auf sich nahm, erlitt er kurz vor Salzburg einen Herzinfarkt – den bereits dritten seines Lebens. Medizinisch verlief alles einigermaßen positiv, doch dann der Schock: Markus wurde laut eigenen Angaben von seinem Arbeitgeber in Deutschland fristlos gekündigt. Denn er ist Kraftfahrer und wurde nach dem Herzinfarkt von den Ärzten mit einem sechswöchigen Fahrverbot belegt.

Um finanziell über die Runden zu kommen, entschlossen sich Markus und Angelika zu einem gewagten Schritt: Der Deutsche gab seine Wohnung an der Ostsee auf und zog zu seiner Partnerin in den Bezirk St. Veit/Glan. Durch den Umzug verlor der Mann allerdings auch seine Krankenversicherung in Deutschland, er wurde automatisch gekündigt - eine Kündigungsklage wurde vom Geschädigten bereits eingebracht. Die Zeit im Krankenhaus war noch bis Ende Juni gedeckt, dann begannen aber die Probleme.

Kein Geld in Österreich

Hier in Österreich werde der Mann nun – so die Schilderung der beiden – im Stich gelassen: Markus wird nirgends versichert, weil er deutscher Staatsbürger und arbeitslos sei. Die Herzmedikamente seien aber teuer und privat kaum leistbar, darüber hinaus bräuchte er weitere Untersuchungen, weil auch Krebsverdacht bestünde. „Ich kann meinem Partner finanziell auch kaum helfen, weil ich selbst nur Reha-Geld beziehe“, erklärt Angelika.

„Nur weil jemand in Österreich aufhältig ist und hier wohnt, wird die Person nicht krankenversichert“, erklärt Gerald Prein. Dass Markus hier gemeinsam mit seiner Partnerin lebt und sie österreichische Staatsbürgerin ist, sei dabei irrelevant. Der Bezug von Sozialhilfe setzt in Österreich einen rechtmäßigen Aufenthalt von zumindest fünf Jahren voraus – oder das Wohnen im gemeinsamen Haushalt für zumindest zehn Monate. Auch das AMS sei nicht zuständig, weil der Mann eben noch nie in Österreich gearbeitet und daher auch noch nie in die Krankenversicherung eingezahlt hat.

„Es sieht wirklich schlecht aus“

„Für ihn sieht es, so tragisch das ist, in diesem Fall schlecht aus. Die Entscheidung, von Deutschland nach Österreich zu ziehen, war wohl zu überstürzt.“ Wo der Experte jedoch noch gute Chancen sieht, ist im Herkunftsland des Mannes. Denn ob dort alles korrekt abgelaufen ist, insbesondere in Bezug auf die fristlose Kündigung, das könne von hier aus nicht gesagt werden.

Die Entscheidung, von Deutschland nach Österreich zu ziehen, war wohl zu überstürzt. — Gerald Prein , Leiter Sozialrecht AK Kärnten

Doch dem Paar droht weiteres Ungemach: Markus könnte ausgewiesen werden. „Grundsätzlich darf sich ein deutscher Staatsbürger als EU-Bürger bis zu drei Monate lang in Österreich aufhalten. Will er länger bleiben, muss er die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und eine Anmeldebescheinigung beantragen“, erklärt Prein. Und die bekäme er nur, wenn er in Österreich arbeitet oder selbstständig ist, hier studiert oder eine Ausbildung absolviert oder über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, die entsprechend nachgewiesen werden müssen. „Es gäbe theoretisch auch die Möglichkeit, dass die Partnerin mit ihren eigenen finanziellen Mitteln für ihn haftet. Diese sogenannte Patronanz-Erklärung scheint in diesem Fall aber auch nicht möglich zu sein.“

Unterschied zu Asylwerbern?

Dass Menschen kritisieren, dass Asylwerbern Hilfe zuteil werde, sie in diesem Fall jedoch nicht gewährt wird, versteht Prein übrigens nicht: „Das sind zwei völlig unterschiedliche Ausgangspositionen. Beim einen sind Leib und Leben bedroht, war die Flucht ausweglos. Beim anderen kann man sich frei entscheiden, ob und wohin man geht.“ Auch bei Asylwerbern werde geprüft, ob die Voraussetzungen entsprechend gegeben seien.