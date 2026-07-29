Zumindest manche veröffentlichten Aussagen könnten aus einem Gespräch von Ruck mit roten Kammer-Funktionären stammen – aber niemand will es aufgenommen haben.

Die Causa Ruck wird das politische Parkett in Wien noch länger beschäftigen, Parteiausschluss hin oder her. Dass die ehemalige ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat kurzzeitig darin scheiterte, ihre Mitgliedschaft beim Wiener Wirtschaftsbund (WB) zurückzulegen, weil ihr E-Mail ungelesen gelöscht wurde, wie sie berichtete, ist nur ein skurriler Seitenstrang.

Mittwochfrüh informierte der Wiener WB per Aussendung, dass man den Chef der roten Kammerfraktion (SWV), Marko Fischer, hinter der Intrige gegen Ruck wähnt. Drei von vier Gesprächsteilnehmern hätten eidesstattliche Erklärungen abgegeben, den Inhalt des Gespräches gegenüber Medien nicht bestätigt zu haben, „damit bleibt nach dem Ausschlussprinzip als einziger der SWV Wien-Präsident über“, so WB-Direktor Florian Kollenz.

Fischer dementiert Aufnahme

Fischers Anwalt kündigte daraufhin eine Unterlassungsklage gegen den Wirtschaftsbund an und reichte von Fischer eine eidesstattliche Erklärung nach, zu der er davor gar nicht aufgefordert worden sei. Ein Gespräch mit Ruck, dem Wiener Bezirkspolitiker Ernst Nevrivy und dem Vize-Direktor der Kammer bestätigt Fischer darin, es habe im November 2025 stattgefunden. „Ich verfüge über keine Tonbandaufzeichnung und habe demnach auch keine weitergegeben“, so Fischer. Auch habe er kein Transkript erstellt und weitergegeben.

Der SWV-Chef bestätigte auch, im Juli mit Aussagen von Ruck von „Profil“ und „Krone“ konfrontiert worden zu sein. „Meine Pressesprecherin hat diese Anfrage telefonisch beantwortet und mitgeteilt, dass man einige Passagen bestätigen kann, andere jedoch nicht.“ Hat es andere vertraute Runden mit ähnlichen Themen gegeben? Die Causa wird wohl Stadtgespräch bleiben.