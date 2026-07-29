Selenskyj stellt Besuch von Witkoff in Kiew in Aussicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt einen baldigen Besuch der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Aussicht. Es sei möglich, dass Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in den kommenden zwei Wochen zu Beratungen nach Kiew kommen, sagte er am Mittwoch dem US-Nachrichtenportal "Axios". Die Vermittler waren seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine, während Witkoff als Sondergesandter bereits siebenmal in Russland war.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA US-Sondergesandter Witkoff war seit Kriegsbeginn noch nicht in Kiew