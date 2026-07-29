Stocker und Frieden fordern wettbewerbsfähigeres Europa

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und der luxemburgische Premier Luc Frieden fordern ein wettbewerbsfähigeres Europa. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch sagte Frieden: "Europa muss schneller werden". Nur ein "starkes, innovatives und geeintes Europa" könnte bestehen, erklärte Stocker in seiner Rede. Österreich könne vom "Finanzstandort Luxemburg viel lernen". Das Land wies 2025 innerhalb der EU das höchste BIP pro Kopf auf. Österreich lag auf Platz fünf.