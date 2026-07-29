E-Autobus: „Mussten uns zwischen Indern und Chinesen entscheiden“

Gute Kundenresonanz und starke Nachfrage nach den elektrifizierten Reisebussen. E-Flotte soll Anfang 2027 von drei auf sechs Fahrzeuge aufgestockt werden.

Die Wiener Dr. Richard-Gruppe plant nach positiven Erfahrungen im Pilotprojekt mit E-Reisebussen die Flotte zu erweitern. Gründe dafür seien die gute Kundenresonanz und eine starke Nachfrage nach den elektrifizierten Reisebussen, hieß es von Österreichs zweitgrößtem Busunternehmen am Dienstag zur APA. Auch die Reichweite sei besser als erwartet gewesen. Bis Anfang des nächsten Jahres soll die Flotte von drei auf sechs elektrifizierte Reisebusse erweitert werden.

Für Shuttledienste und längere Tagesfahrten

Seit Februar dieses Jahres lief ein Pilotprojekt, bei dem das österreichische Familienunternehmen drei E-Reisebusse des Modells T12E des chinesischen Herstellers Yutong unter anderem für Shuttledienste und längere Tagesfahrten zwischen Wien und Salzburg einsetzte. Die elektrifizierten Busse haben eine Reichweite von 450 Kilometern und bieten Platz für 50 Fahrgäste. Bei der Wahl des Modells habe man sich laut Geschäftsführer Lukas Hackl zwischen chinesischen und indischen Anbietern entscheiden müssen. Europäische Alternativen habe es keine gegeben.

Ladezeiten wirken sich kaum aus

In Sachen Rentabilität der E-Reisebus-Flotte setzt die Gruppe auf eigene Infrastruktur, etwa eigene Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen und Ladeinfrastruktur. Dabei liegt der Fokus vorerst auf den Standorten Wien und Salzburg. Auch bei längeren Strecken sieht das Busunternehmen Potenziale. Hackl verweist darauf, dass Reisebusfahrer gesetzlich zu Pausen verpflichtet sind und auch Gäste diese benötigen. Somit würden sich Ladepausen bei gegebener Ladestruktur kaum auf die Fahrzeiten auswirken.