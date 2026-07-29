Autoraser fuhr mit fast 130 auf der Großglockner Hochalpenstraße

Auf der Großglockner Hochalpenstraße wurde ein 64-jähriger Autolenker aus Vorarlberg mit 126 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen.

Am Mittwoch um 10.20 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Heiligenblut Geschwindigkeitsmessungen auf der Großglockner Hochalpenstraße im Bereich Fallbichel durch. Dabei wurde bei einem 64 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Feldkirch in Vorarlberg eine erhebliche Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit gemessen. Der Raser war um 56 km/h zu schnell unterwegs. Statt der erlaubten 70 fuhr er 126 km/h.

Der Lenker wird angezeigt, der Führerschein wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.