Volkstanz, Gstanzlsingen und die Musi-Parade prägen den Kirchtagsfreitag. Die Zechgemeinschaften messen sich beim Bierkrugstemmen und Irischer Volkstanz wird am Rathaus präsentiert.

Heute wird am Unteren Kirchenplatz Gstanzl gesungen, begleitet von Conny Bürgler von Servus TV von

Am heutigen Freitag beginnt das Programm des 81. Villacher Kirchtags bereits am Vormittag. Der Kinderkirchtag am Hans-Gasser-Platz öffnet um 10 Uhr. Ab 14 Uhr drehen sich die Fahrgeschäfte im Vergnügungspark, der an diesem Tag sogar bis 2 Uhr geöffnet bleibt.

Volkstanz in all seinen Facetten

Der Rathausplatz steht ab 14 Uhr unter dem Motto „Tanzlust – komm, tanz mit“. Den Auftakt macht die Kinder- und Jugendvolkstanzgruppe Villach, um 14.30 Uhr folgt die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Fürnitz/Faaker See. Ab 15 Uhr spielt die Gemeindemusikkapelle Paternion-Feistritz. Danach treten die Volkstanzgruppe KUD Triglav aus Bohinj, die Volkstanzgruppe Sot la Nape und die Volkstanzgruppe Villach auf. Um 18 Uhr zeigt „Wild Eire“ irischen Volkstanz, ehe um 18.45 Uhr die Villacher Zechgemeinschaften zum Bierkrugstemmen antreten.

© KK/Villacher Kirchtag Marta Gillner Heute trifft traditioneller Volkstanz am Rathaupsplatz auf irischen Volkstanz

Um 20 Uhr beginnt die „Musi-Parade extra“. Arnulf Prasch präsentiert gemeinsam mit der Radio-Kärnten-Musi-Parade die Karawanken, die Partykrainer und „Die zwei Kärntner mit Arnulf“. Um 22.30 Uhr übernehmen die Alpenrebellen die Bühne. Ab Mitternacht sorgen die jungen Gailtaler für Musik und Tanz.

Gstanzelsingen am Unteren Kirchenplatz

Am Unteren Kirchenplatz laden die Jungen Fidelen Mölltaler von 18 bis 23 Uhr zum Tanzen ein. Zwischen 18 und 19 Uhr zeigt Iris Huber von der Tanzschule Huber die passenden Schritte. Von 20 bis 21 Uhr findet dort ein Gstanzlsingen statt, das von ServusTV präsentiert und von Conny Brügler moderiert wird. Alle Interessierten sind eingeladen aktiv mitzumachen.

© KLZ/Klaus Steiner Peter Martinschitz wird den Brauch des Gstanzlsingens erklären und hofft auf zahlreiche Gäste, die mit ihm den Brauch aufleben lassen

Auf dem Hauptplatz werden um 17 Uhr die Preisträger des Kärntner Volksmusikwettbewerbs vorgestellt. Ab 18 Uhr spielen die Lesachtaler Olmfett und die Strawanza Musi. Danach sind bis 23 Uhr der 5er Gspon, Hoagis7 sowie Franz Posch und seine Innbrüggler zu hören. Auch am Freitag darf eines nicht fehlen: Das lila Kirchtagsherz. Damit kann man die öffentlichen Toiletten am Festgelände kostenlos nutzen.