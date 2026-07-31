„Das Nachtleben im Bezirk ist gestorben“, bedauern Reinhard und Marcus Fuchsbichler. Obwohl ihr Restaurant stets gut gebucht ist, sehen sie aus finanzieller Sicht keine Zukunft mehr und ziehen einen Schlussstrich.

Die Hiobsbotschaft, die Feinspitzen nicht schmecken wird, gleich vorweg: Am 30. September schließt „Fuxi´s Steak House“ in Bärnbach, das seit drei Jahren von Marcus Fuchsbichler mit tatkräftiger Unterstützung durch seinen legendären Vater Reinhard, bekannt als ‚Fuxi‘, geführt wird. Obwohl das Lokal mit dem Gastgarten samt Blumen bewachsenem Boot stets gut gebucht ist, heißt es Abschied nehmen: „Es ist eine Verkettung vieler Ursachen, aber wir sehen aus finanzieller Sicht keine Zukunft. Die Kosten, angefangen von der Energie, sind rundum gestiegen und es müsste viel investiert werden. Das bekommst du nicht herein“, bedauert Fuxi, der nach rund 50 Jahren als Wirt bereits im Ruhestand ist und aushilfsweise noch als Gastgeber fungiert.

„Ich bin 39 Jahre alt. Wenn ich investiere, bin ich durch Kredite angekettet an dieses Haus und muss in einem Bezirk bleiben, wo mir das Leben nicht mehr passt“, bringt es Marcus auf den Punkt. Pläne für seinen weiteren Werdegang hat er noch nicht. Nachfolger für das Restaurant wird keiner gesucht, weil Küche und WC-Anlagen saniert werden müssten, da habe man keine Chance, das zu erwirtschaften, zudem bekämen junge Gastronomen kaum Kredite von Banken. „Ich werde meine Wohnung im Obergeschoss behalten, im Parterre werden drei große Eigentumswohnungen entstehen. Der Gastgarten kann dann als Innenhof mitbenutzt werden“, sagt Fuxi, der mit Wehmut auf seine Karriere als Szenewirt zurückblickt.

© Andrea Kratzer Die beiden Gastgeber ziehen einen Schlussstrich

Beeindruckende Gastro-Karriere

„Meine Eltern sind 1969 aus Weiz über Empfehlung eines Weinhändlers in dieses Haus nach Bärnbach bekommen. Wir stammen aus einer Gastrodynastie und hatten zu den besten Zeiten acht Betriebe in der Steiermark.“ Reinhard Fuchsbichler, der am 5. September seinen 66. Geburtstag feiert, lernte im Elternhaus Koch und Kellner, ehe er den Pizzastadl in Rosental gründete. „Nachts mussten wir immer zum Würstl-Hansi am Grazer Griesplatz fahren, weil man hier nichts bekam“, schmunzelt der Bärnbacher, der Ende der 80er-Jahre den Familienbetrieb übernahm, den er ein Jahr, nachdem er mit dem Stadtcafé und der Pianobar in Voitsberg durchstartete, zehn Jahre stilllegte.

Wenn ich investiere, bin ich durch Kredite angekettet an dieses Haus und muss in einem Bezirk bleiben, wo mir das Leben nicht mehr passt. — Marcus Fuchsbichler , Gastronom

Szenetigern ist auch seine nächste Station in Fuxis Kellerbar samt dem Haubenrestaurant von Walter Prettenthaler (jetzt Genusswirt beim Lagerhaus) in Voitsberg in lebhafter Erinnerung. „Einmal war die ORF-Sport-Legende Edi Finger mit dem Ehepaar Kresch auf Besuch, der total begeistert war und meinte, in Wien wäre dieses Lokal auf Monate hinaus ausgebucht“, so Fuxi.

„Das Nachtleben ist gestorben“

Nach einer Bruchlandung sperrte er den Bärnbacher Betrieb als Diskothek auf, ehe später das Steak-House das Angebot ergänzte. „20 Jahre ist es sehr gut gegangen, dann kam das Rauchverbot und Corona hat alles verstärkt. Da kam die Schattenwirtschaft und die Jugend feiert eher privat in Kellerbars. Das Nachtleben im Bezirk ist gestorben, deshalb blieb uns nur das Restaurant. Wir verkaufen nur hochwertige Qualität und das geht sich einfach nicht mehr aus“, bedauert Fuxi.

1 / 2 © Andrea Kratzer

Zuerst wollte Marcus Fuchsbichler noch bis Ende des Jahres weitermachen, aber die Kündigung eines Lehrlings verkürzte das Vorhaben. „Es zahlt sich nicht aus, jemanden für wenige Wochen aufzunehmen und bis zu den Weihnachtsfeiern hätten wir noch zwei ruhige Monate dazwischen gehabt“, schildern Vater und Sohn. „Bis Ende September nehmen wir noch Reservierungen entgegen und bitten alle, ihre Gutscheine einzulösen.“

Dankbarkeit für tolle Gäste

Während Marcus noch überlegt, was er danach macht, wird Fuxi seine Pension genießen: „Ich werde viel Reisen und Golf spielen, außerdem habe ich einen großen Freundeskreis. Die Erinnerungen an schöne Momente mit ihren Gästen überwiegen bei beiden. „Wir waren wie eine große Familie und wenn einmal etwas Negatives war, konnte man später darüber lachen, es gab nichts Schlimmes.“

Fuxis lustigste Anekdote brachte ihn übrigens zum Marathon nach Wien. „Stammgäste kamen vom Skifahren und redeten nur über das Laufen. Als ich sie darauf ansprach, meinten sie, ich solle nicht mitreden, wenn ich keine Ahnung habe. Ich erwiderte, das mache ich mit links und so musste ich den Marathon laufen. Und ich habe es ins Ziel geschafft.“