FIFA setzt Mitgliedern Frist für Investoren-Plan

Der Fußball-Weltverband FIFA hat übereinstimmenden Berichten zufolge eine 53-Tage-Frist für die Zustimmung zum umstrittenen geplanten Investorendeal gesetzt, mit dem durch einen potenziellen Verkauf kommerzieller Rechte etwa an der WM Milliarden eingespielt werden sollen. Im Gegenzug für die Zustimmung habe Gianni Infantino eine Sonderzahlung versprochen. Dies berichten britische Medien, die wörtlich aus dem fünfseitigen Brief des FIFA-Präsidenten zitierten.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild Gianni Infantino ist von der neuen FIFA-Initiative überzeugt