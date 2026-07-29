Leutschach: SIEME-Weingüter begeisterten bei der Jahrgangsverkostung

Stefan Germuth präsentierte bei „Wein unter Freunden“ auf dem Familienweingut Oberer Germuth den neuen Jahrgang der SIEME-Weingüter

Rund 400 Weinfreunde kamen zur Jahrgangspräsentation „Wein unter Freunden“ auf das Familienweingut Oberer Germuth in Leutschach. Die sieben SIEME-Weingüter sowie das slowenische Gastweingut Protner schenkten dabei mehr als 70 Weine aus – von aktuellen Jahrgängen bis zu gereiften Raritäten.

Für den kulinarischen Rahmen sorgten regionale Spezialitäten aus dem Buschenschank und das Team von „62 Grad by Das Eggenberg“. Die Winzer nutzten die Verkostung, um ihre neuen Weine vorzustellen und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Am Abend ging die Präsentation bei DJ-Musik in ein Fest über.

Zugleich feierte das Familienweingut Oberer Germuth sein 20-jähriges Bestehen. Die nächste Ausgabe von „Wein unter Freunden“ ist für den 5. Juni 2027 auf dem Weingut Dillinger geplant.