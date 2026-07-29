Er kam von der Straße und starb auch dort: Musiker Glen Hansard kam im Alter von 56 Jahren bei einem Motorradunfall in Dublin ums Leben.

„Setz dich hin.“ Das waren die ersten Worte von Glen Hansard bei einem Interview, das der Autor dieser Zeilen vor Jahren nach einem Auftritt auf einem Festival geführt hat. Der Sänger war noch völlig schweißnass, seine Stimme noch rauer als sonst, doch er nahm sich Zeit für die Fragen. Bald wurde aus dem Interview ein angenehmes Gespräch mit einem Musiker, der buchstäblich von der Straße kam, aber auch als Star die Bodenhaftung nicht verloren hat. Wir sprachen natürlich über Musik, aber auch über Literatur und seine irische Heimat. Dann verabredeten wir ein Treffen in Dublin – dazu sollte es nie mehr kommen. Der irische Musiker und Oscarpreisträger Glen Hansard starb am Mittwoch im Alter von 56 Jahren bei einem Motorradunfall in Dublin.

„Street Credibility“ nennt man das wohl, was Hansard verkörpert hat. Und auch seine Musik hat den Geruch der Straße nie ganz verloren – zum Glück. Erst im Mai ist er im Wiener Gasometer aufgetreten und hat das Publikum mit seiner Mischung aus Folk und Rock, alles durchtränkt von typisch irischer Leidenschaft und Unbedingtheit, in den Bann gezogen. Konzerte von Glen Hansard waren immer ein hochemotionaler Kraftakt, zeitweise arg theatralisch, aber nie gekünstelt.

Begonnen hat Glen Hansard als Straßenmusiker in der Dubliner Fußgängerzone rund um die Grafton Street. International bekannt wurde er durch den Film „Once“, in dem er gemeinsam mit Markéta Irglová spielte. Der von beiden gemeinsam geschriebene Song „Falling Slowly“ wurde 2008 als bester Filmsong mit dem Oscar ausgezeichnet. Bereits 1991 wirkte Hansard im Musikfilm „Die Commitments“ mit, zwei Jahre zuvor hatte er die Band „The Frames“ gegründet.

Ausgerechnet mit dem Tod ist auch ein Auftritt von Glen Hansard verbunden, der ob seiner tiefen Tragik und Empathie unvergesslich bleiben wird. Beim Begräbnis des The Pogues-Sängers Shane MacGowan sang er 2023 gemeinsam mit Lisa O’Neill den ikonischen Song „Fairytale in New York“. In einem anderen Interview sagte Glen Hansard einmal: „Letztlich läuft es in meinem Leben darauf hinaus, dass ich denken möchte, ich tue mehr Gutes als Schlechtes. Das soll im Grunde mein Vermächtnis an diese Welt sein.“ Es ist das Vermächtnis eines Lebens, das viel zu früh endete. Auf der Straße.