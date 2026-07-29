UNO-Generalsekretär kündigt neue Zypern-Konferenz am

UNO-Generalsekretär António Guterres hat angekündigt, die politischen Vertreter der de facto geteilten Insel Zypern sowie die Garantiemächte Großbritannien, Griechenland und die Türkei unter Leitung der UNO wieder an einen Tisch zu bringen. Er habe für eine Neuauflage der sogenannten Fünf-plus-Eins-Konferenz die Zustimmung sowohl von Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis als auch von Tufan Erhürman, dem politischen Führer der türkischen Zyprioten, erhalten, sagte er.

© APA/AFP/POOL Guterres mit Christodoulides (L) und Erhürman (R)