Irischer Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot

Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot. Der 56-Jährige starb Mittwoch früh bei einem Verkehrsunfall in Lucan, einem Außenbezirk von Dublin. Hansard, der wiederholt in Österreich - zuletzt im Mai in Wien - auftrat, wurde u.a. mit dem Film "Once" bekannt. Für den Titel "Falling Slowly" aus dem Soundtrack erhielt er mit Film- und Gesangspartnerin Markéta Irglová 2008 den Oscar für den "Besten Song".

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Glen Hansard starb bei einem Motorradunfall