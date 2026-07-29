1 Die Vanilleschoten aufschlitzen und das Mark heraus kratzen. Die Schoten mit Rahm und Zucker in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Eine Viertelstunde kochen lassen.

2 Die Vanilleschoten entfernen, das Vanillemark einrühren. Durch ein Sieb in eine Schüssel gießen.

3 Die nach Vorschrift eingeweichte Gelatine ausdrücken und indem noch heißen Vanillerahm auflösen. Die Schüssel in eiskaltes Wasser stellen und so lange unter Rühren abkühlen lassen, bis der Rahm beginnt, dicklich zu werden.

4 Jetzt erst in Portionsförmchen füllen.

Tipp: Die Pannacotta lässt sich besser stürzen, wenn man die Förmchen mit Klarsichtfolie auslegt.

Sie können die Pannacotta aber auch in Gläser füllen und in diesen servieren. In diesem Fall reichen auch 2 Blatt Gelatine. Mindestens vier Stunden im Kühlschrank kaltstellen.